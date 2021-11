Promozione, è un Colli Marittimi da impazzire: 3-0 all'Atletico Maremma e vetta raggiunta

I Colli Marittimi si aggiudicano con un perentorio 3-0 il big match della quinta giornata di Promozione girone C contro l'Atletico Maremma. Al "Niccolai" va in scena una grande prestazione sotto tutti i punti di vista da parte dei biancoblù, bravi a capitalizzare le palle gol create ma anche a resistere alle offensive degli avversari in particolar modo negli ultimi 20' giocati in inferiorità numerica.

L'avvio di gara vede i grossetani partire forte, occupando con continuità la metà campo avversaria senza riuscire però a bucare la retroguardia di casa. Poi al 20' arriva il vantaggio dei Colli Marittimi e la partita cambia: al termine di un'azione avvolgente Gazzanelli effettua un traversone sul secondo palo dove sbuca Camerini che di testa infila Bigoni per l'1-0. Sulle ali dell'entusiasmo i Colli Marittimi dopo appena 2' raddoppiano: imbucata di Fabbri per Giudici, che insacca alle spalle di Bigoni. Il resto del primo tempo scorre via senza particolari emozioni, con i biancoblù in controllo.

Al rientro dall'intervallo, come nel primo tempo, Atletico Maremma in avanti e subito ghiotta palla gol per Pastorelli a tu per tu con Frongillo, ma l'attaccante calcia a lato. Poco più tardi, dalla parte opposta, i Colli Marittimi non perdonano: cross dalla destra di Lepri per Milano che fa 3-0 da posizone ravvicinata. Al 68' il signor Chisari decreta l'espulsione diretta per Fabbri e i padroni di casa restano quindi in inferiorità numerica. L'Atletico Maremma prova ad approfittarne e va vicino al gol in varie occasioni, ma due legni e un salvataggio sulla linea di Sanfilippo sbarrano la porta. Dopo tre 0-0 consecutivi, i Colli Marittimi possono così festeggiare per il gol ritrovato e soprattutto per una vittoria pesante che vale l'aggancio al gruppo di testa della classifica, col valore aggiunto di essere l'unica squadra ancora imbattuta del girone.

Colli Marittimi - Atletico Maremma, il tabellino della partita

Colli Marittimi - Atletico Maremma 3-0

COLLI MARITTIMI: Frongillo, Startari, Camerini, Giari, Matta, Giovannoni, Fabbri, Gazzanelli, Milano, Giudici, Lepri. A disp.: Cappellini, Di Stefano, El Falahi, Nigiotti, Cacace, De Luca, Sanfilippo, Poggiolini. All.: Venturi.

ATLETICO MAREMMA: Bigoni, Ferraro, Verrengia, Sgherri, Bianciardi, Federici, Natali, Gravina, Pastorelli, Costanzo, Presicci. A disp.: Pancotto, Rosati, Brutti, Riitano, Villani, Capitale, Rigutini, Vettori, Nieto. All.: Lorenzini.

Arbitro: Chisari

Reti: 20' Camerini, 22' Giudici, 60' Milano

Note: espulso al 68' Fabbri (C); ammoniti Giari, Frongillo, Startari (C) Costanzo, Presicci (A)