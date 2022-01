Promozione, le prossime due partite dei Colli Marittimi in diretta su Facebook

Girone C

Promozione Toscana Girone C

Domenica 30 date uno sguardo al primo derby dei Colli Pisani in Promozione della storia!

L'USD Colli Marittimi tornerà a giocare dopo 56 giorni dall'ultima volta questa Domenica contro il Saline, e per festeggiare questo ritorno in campo trasmetterà in diretta entrambe le partite da recuperare, contro il Saline e contro il Sant'Andrea!

L'attenzione è già tutta sul primo dei due match: quella che era un derby storico di Prima Categoria, tra due squadre che si trovano a soli 10 km di distanza si svolge per la prima volta nella sesta categoria nazionale, e lo farà nella splendida cornice del Rossetti di Cecina, perfetto anche per le telecamere!

La diretta sarà effettuata in collaborazione con Grosseto Sport, e vedrà Matteo Marranini, Responsabile Comunicazione dell'USD Colli Marittimi e già telecronista di ACI Sport TV e Udinese Esports, al microfono, con Fabio Lombardi, Direttore di Grosseto Sport, alla regia.

Le partite saranno trasmesse dalle 14:45, 15 minuti prima rispetto al match, sulla pagina Facebook di Grosseto Sport; sarà inoltre rilanciata dalla pagina Facebook dell'USD Colli Marittimi, oltre ad alcune testate locali e specialistiche.

fonte foto e articolo: Ufficio Stampa "Usd Colli Marittimi"