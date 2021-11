Promozione girone C, il riepilogo dell'8ª giornata: colpaccio del Saline in casa dell'Atletico Maremma

Risultati Promozione girone C - 8ª giornata

Atletico Etruria - Gambassi 1-1 (anticipo)

Atletico Maremma - Saline 0-3

Castiglioncello - Monterotondo 0-0

Forcoli Valdera - Venturina 0-0

Mazzola Valdarbia - Urbino Taccola 2-0

Sporting Cecina - Sant'Andrea 4-0

Riposa: Colli Marittimi

Di seguito tabellino e una breve cronaca delle partite delle squadre pisane:

ATLETICO MAREMMA - SALINE 0-3

Prova superlativa del Saline, che vince 3-0 sul campo della principale candidata alla vittoria del campionato e con questi tre punti si stacca dalle sabbie mobili della classifica. Al 19' i blucerchiati sbloccano il punteggio con Favilli, poi il Saline gestisce il vantaggio, resistendo anche nelle fasi di maggior spinta degli avversari, e nei minuti finali piazza l'uno-due che chiude i giochi con Filippi, su assist di Rossi, e lo stesso Rossi

Il tabellino

ATLETICO MAREMMA: Pancotto, Ferraro, Scalabrelli, Sgherri, Federici, Rigutini, Rosati, Vettori, Brutti, Costanzo, Presicci. A disp.: Bigoni, Pastorelli, Villani, Natali, Gravina, Giudici, Bianciardi, Capitale, Nieto. All.: Lorenzini.

SALINE: Puccioni, Canessa, Burchianti, Barbafiera, Filippi, Spagnoli, Favilli, Nuzzi, Rossi, Pacini, Cavallini. A disp.: Ringressi, Burchianti, Matteo, Oldoli, Di Giulio, Ciampi, Braccini, Balbuena. All.: Guarguaglini.

ARBITRO: Pianigiani di Siena

RETI: 19' Favilli, 90' Filippi, 92' Rossi

FORCOLI VALDERA - VENTURINA 0-0

Al "Brunner" vince la paura di perdere, così Forcoli e Venturina impattano in un pareggio che non serve a nessuno. Partita tutt'altro che spettacolare e povera di occasioni degne di nota, il risultato finale a reti bianche è la giusta conseguenza. Unici sussulti del primo tempo un tiro dal limite di Taddei per il Venturina, deviato in corner, mentre per il Forcoli una conclusione di Borselli; nella ripresa Bulleri salva su Fiorini, dalla parte opposta Berrugi interviene su Fiorentini.

Il tabellino

FORCOLI VALDERA: Bulleri, Pellegrini, Marianelli, Bonfigli, Benvenuti, Salvini, Borselli, Favarin, Fiorentini, Mori, Migliarini. A disp.: Salvadori, Giusti, Cheikna, Martolini, Cardini, Tamberi, Bettini, Micheletti. All.: Natali.

VENTURINA: Berrugi, Bastieri, Del Conte, Mori, Lancioni, Ghelardi, Taddei, Fiorini, Biagioni, Pantani, Giacomini. A disp.: Fabiani, Canapini, Garzella A., Garzella C., Lodovici, Neri, Martini, Poli. All.: Madau.

ARBITRO: Giannini di Pontedera

MAZZOLA VALDARBIA - URBINO TACCOLA 2-0

Nonostante il cambio di allenatore in settimana, con l'avvento del nuovo tecnico Roventini, perde ancora l'Urbino Taccola, stavolta in casa di un Mazzola Valdarbia in ripresa. Gara bruttina sul piano del gioco, decisa da due infortuni della difesa ospite che hanno permesso ai senesi di segnare con Vitali in chiusura di primo tempo e Stolzi in avvio di ripresa, in una partita da 0-0 per quanto mostrato dalle due squadre sul terreno di gioco.

Il tabellino

MAZZOLA VALDARBIA: Florindi, Marzocchi, Di Marco, Fabbrini, Mario, Palumbo, De Iorio, Lorenzetti, Vitali, Violetta, Stolzi. A disp.: Cicino, Neri, Mazza, Baroni, Ejupi, Scortecci, Bandini, Fontani, Viti. All.: Pezzatini.

URBINO TACCOLA: Collavoli, Collecchi, Lazzerini, Taglioli, Laniyonu, Pasquini, Franchi, Cecchi, Principe, Nardi, Ghelardoni. A disp.: Guidetti, Gelli, Coulibaly, Pillotta, Gulisano, Cioni, Toni. All.: Roventini.

ARBITRO: Zmau di Prato

Reti: 42' Vitali, 46' Stolzi