Promozione, playoff girone C: Geotermica inarrestabile, batte 3-2 il Castiglioncello e vola agli spareggi regionali

Girone C

Promozione Toscana Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Geotermica

Continua il sogno Eccellenza per la Geotermica. Al "Rossetti" di Cecina, nella finale playoff del girone C di Promozione, i larderellini battono 3-2 il Castiglioncello, al termine di una gara dai due volti e contraddistinta dalle gesta dei bomber delle due squadre: gli 'eterni' Pellegrini e Moscati.

Nel primo tempo la bilancia pende nettamente dalla parte dei giallorossoblù di Ballerini. Pellegrini colpisce due volte a cavallo della mezz'ora, sfruttando altrettanti disimpegni errati della retroguardia livornese. All'intervallo Citi stravolge il Castiglioncello con quattro sostituzioni ed i suoi ne traggono beneficio.

Poco prima dell'ora di gioco Moscati accorcia le distanze, poi, nel momento migliore degli azzurri, la Geotermica trova il gol del 3-1 in contropiede, ancora con Pellegrini (tripletta). Il finale è un forcing del Castiglioncello, che dimezza nuovamente lo svantaggio con Moscati (doppietta), in mischia, ma non riesce a pervenire al pareggio.

La Geotermica stacca così il pass per gli spareggi regionali assieme alle vincenti dei playoff degli altri tre gironi. Domenica 30 aprile sarà sfida alla Larcianese, mentre nell'altra semifinale si affronteranno Lanciotto e Sansovino. La squadra che vincerà la finale conquisterà la promozione in Eccellenza.

Geotermica - Castiglioncello 3-2, il tabellino della partita

GEOTERMICA: Rossi, Pavoletti, Penco, Zanatta (83' Burini), Cacciò, Mencari, Landi N., Rispoli (89' Fondelli), Pellegrini, Romeo (80' Spagnoli), Pashja (66' Zoncu). A disp.: Marrucci, Ocone, Bimbi, Landi G., Mannucci. All.: Ballerini

CASTIGLIONCELLO: Barbetta, Bernini (46' Andrisani), Giannini, Nencini, Nucci (46' Francalacci), Molinario (46' Mori), Grandi, Rossi G., Moscati, Macchia, Fotino (46' Dell'Agnello). A disp.: Marchiò, Gigoni, Simoncini, Orlandini, Bardi. All.: Citi

Arbitro: Raciti di Siena

Reti: 24' Pellegrini, 31' Pellegrini, 57' Moscati, 76' Pellegrini, 92' Moscati