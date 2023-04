Promozione, domenica finali playoff. La Geotermica sogna

Il conto alla rovescia è iniziato. Con l'ufficializzazione dei campi di gioco, avvenuta nella giornata di ieri nella sede del Comitato Regionale Toscana, è tutto pronto per le finali playoff di Promozione, in programma per domenica 16 aprile alle ore 16. Sarà il "Rossetti" di Cecina ad ospitare la sfida tra Geotermica e Castiglioncello, ultimo atto del girone C.

La compagine di Larderello, in virtù del miglior piazzamento nella regular season, può contare su due risultati su tre al termine dei 120' (tempi regolamentari e, all'occorrenza, supplementari) per accedere alla fase di spareggio regionale verso l'Eccellenza. Mentre gli uomini di Ballerini sono reduci da un weekend di riposo grazie alla 'forbice' che ha estromesso dai playoff l'Urbino Taccola, il Castiglioncello si è aggiudicato per 3-1 un'emozionante semifinale contro il Colli Marittimi.

Finali Playoff, il programma completo

GIRONE A: Larcianese - Lunigiana Pontremolese (Pietrasanta)

GIRONE B: Lanciotto Campi - Affrico (San Casciano Val di Pesa)

GIRONE C: Geotermica - Castiglioncello (Cecina)

GIRONE D: Sansovino - Torrenieri (Badesse)