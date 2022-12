Promozione, Atletico Etruria e Ponsacco cambiano allenatore

Girone C

Promozione Toscana Girone C

Doppia importante novità nel campionato di Promozione girone C. Atletico Etruria e Ponsacco, dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, proseguiranno il campionato con una nuova guida tecnica.

Sulla panchina dei biancoblù si chiude il ciclo di Armando Traversa. Il tecnico livornese ha rassegnato le sue dimissioni a seguito della sconfitta di domenica scorsa contro il Sant'Andrea, la quale ha confermato la discontinuità di risultati della squadra in queste prime undici gare. Nei tre anni alla guida della formazione di Lorenzana, Traversa ha raggiunto il punto più alto la scorsa stagione, raggiungendo la finale playoff poi persa contro lo Sporting Cecina.

Situazione diversa a Ponsacco, dove la società rossoblù ha deciso per l'esonero dell'allenatore Manuel Caponi e del direttore sportivo Gabriele Bastrei, sostituiti rispettivamente dall'ex Real Cerretese Mauro Marchi e da Andrea Mencaraglia, già collaboratore di Bastrei. Dopo un avvio abbastanza positivo la compagine ponsacchina è incappata in sei sconfitte nelle ultime sei partite, che l'hanno fatta scivolare al penultimo posto in classifica.