Promozione, i risultati della 12ª giornata: l'Urbino Taccola blocca il Cecina. Colli Marittimi ko, Geotermica al secondo posto

Rallentano o si fermano le concorrenti e la Geotermica ne beneficia, guadagnandosi una seconda piazza di prestigio in Promozione girone C. Ad aprire la dodicesima giornata, nell'unico in anticipo in programma, è stata proprio la compagine di Larderello, vincente 2-1 contro il San Miniato. A decidere la sfida tra le due rivelazioni del campionato è stata una doppietta di Fondelli. Inutile, ai fini dell'esito della gara, il gol ospite di Faraoni nel finale. Nelle gare della domenica cade il Colli Marittimi, sconfitto 1-0 da un Saline in grande spolvero (quarta vittoria consecutiva) con rete di Bernardoni, e pareggia l'Urbino Taccola, 0-0 ad Uliveto Terme contro la capolista Sporting Cecina. Pareggio-beffa per il Ponsacco, alla prima sotto la guida di Marchi: i rossoblù conducono con due reti di vantaggio (Caponi, Matteoli) sul Castiglioncello, ma si fanno raggiungere sul 2-2 da Grandi e Mori, quest'ultimo a segno al 96'. Non riesce ad invertire la rotta l'Atletico Etruria: a Piombino vincono i nerazzurri di casa per 3-2 (Mori su rigore, Pagni, Barchi). Biancoblù a segno con Coluccia e Cavallini.