Promozione, girone C: le partite delle squadre pisane nella 3ª giornata

Tutto pronto per la terza giornata del campionato di Promozione Toscana 2021/22, prevista per domenica 17 ottobre con calcio d'inizio di tutte le gare alle ore 15.30. Di seguito la presentazione delle partite delle squadre pisane e il programma completo del girone C:

COLLI MARITTIMI - Mazzola Valdarbia

Reduci da 4 punti in 2 partite, i biancoblù affrontano il Mazzola Valdarbia con l'intento di fare bottino pieno per proseguire il loro ottimo avvio di stagione. La formazione di Venturi punterà ancora una volta sulla solidità del proprio reparto difensivo, autore già di due clean sheet in quattro partite tra campionato e Coppa, ma avrà di fronte un avversario che nonostante sia partito con qualche incertezza, resta da prendere con le molle.

FORCOLI VALDERA - Atletico Maremma

Dopo quella di domenica scorsa contro lo Sporting Cecina (persa con un sonoro 5-0), altra partita complicata per il Forcoli Valdera, che ospita al "Brunner" il temibile Atletico Maremma, in grado di vincere all'esordio proprio contro i labronici prima di effettuare il turno di riposo alla seconda giornata. Attesa comunque una reazione d'orgoglio da parte degli amaranto.

Monterotondo - ATLETICO ETRURIA

L'Atletico Etruria si avvicina alla trasferta di Monterotondo con un solo obiettivo: vincere. Gli uomini di Traversa vengono da una sconfitta di misura contro il lanciatissimo Castiglioncello, seguita da un pareggio abbastanza sudato contro i Colli Marittimi, e vogliono fare bottino pieno in casa dell'attuale fanalino di cosa della classifica. Probabile la convocazione del nuovo trequartista Tommaso Pedani, classe 2002 arrivato dal Ponsacco in settimana.

SALINE - URBINO TACCOLA

La capolista Urbino Taccola va in scena a Saline in una trasferta molto insidiosa. Gli ulivetesi vengono da due vittorie nelle prime due giornate, chiuse entrambe con la porta inviolata, ma avranno di fronte un avversario che fa del gioco offensivo la sua forza e scenderà in campo col dente avvelenato per le tre sconfitte su tre subite finora tra campionato e Coppa.

Altre gare: Castiglioncello - Sporting Cecina; Venturina - Gambassi

Riposa: S. Andrea