Buona la prima per il Ponsacco: 1-0 in amichevole alla Volterrana

Prima amichevole e prima vittoria per il nuovo Ponsacco di Mister Manuel Caponi. Sabato sera, al Comunale, i rossoblù hanno battuto 1-0 la Volterrana, formazione militante in Prima Categoria e destinata ad un campionato da protagonista dopo aver mancato di un soffio la promozione nell'ultima annata. A decidere l'incontro il gol di Prete, sugli sviluppi di un calcio piazzato, intorno alla metà del primo tempo. Il neo allenatore ponsacchino ha colto l'occasione per alternare tutta la rosa a sua disposizione, cercando di trovare la formula giusta in vista del debutto ufficiale, previsto domenica prossima in Coppa contro l'Atletico Etruria.