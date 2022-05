Promozione, il Saline cade a Venturina (2-1) e chiude al quartultimo posto

Già certo del piazzamento playout, il Saline perde 2-1 in casa di un Venturina obbligato a fare punti per non rischiare la retrocessione diretta. Dopo appena 8' dal fischio d'inizio arriva il primo gol del match: il Venturina sfonda centralmente, la palla arriva sui piedi di Taddei, che si libera di un avversario e conclude dal limite dell'area beffando Ringressi sul primo palo. Nonostante il vantaggio dei locali, il Saline continua a disputare una partita attendista, subendo il possesso del Venturina ma senza disdegnare veloci ripartenze talvolta molto insidiose. Si arriva seguendo questo canovaccio fino al 65', quando i padroni di casa raddoppiano con Canapini: il numero 11 biancoazzurro riceve palla da Fiorini sulla sinistra e insacca con un tiro ad incrociare sul secondo palo. La formazione di Fignani prova a reagire e Rossi va ad un passo dal gol con un gran tiro dal limite diretto sotto l'incrocio dei pali, sul quale si supera Fiaschi deviando sulla traversa. In pieno recupero il bomber blucerchiato riesce comunque ad andare a segno su calcio di rigore, ma non basta per evitare una sconfitta che costa al Saline il sorpasso dello stesso Venturina al quintultimo posto. I blucerchiati se la vedranno con il Forcoli Valdera nello spareggio playout.

Venturina - Saline 2-1, il tabellino della partita

VENTURINA: Fiaschi, Bastieri, Fiorini, Bartolini, Neri, Lancioni, Garzella, Taddei, Poli, Giacomini, Canapini. A disp.: Fabiani, Battaglini, Mori, Mansani, Bertini, Topi, Vita, Palmieri, Biagioni. All.: Bardocci.

SALINE: Ringressi, Burchianti, Canessa, Capanni, Favilli, Spagnoli, Di Giulio, Pacini, Rossi, Rossetti, Lotti. A disp.: Salvetti, Ciampi, Barbafiera, Nucera, Filippi, Nuzzi, Oldoli, Braccini, Cavallini. All.: Fignani.

Arbitro: Leonetti di Firenze

Reti: 8' Taddei (V), 65' Canapini (V), 93' rig. Rossi (S)