Reggina-Pisa: le probabili formazioni | D'Angelo: "In Calabria per dominare la partita e provare a vincere"

Una striscia positiva da allungare e un cammino da percorrere a testa bassa, senza lasciarsi distogliere da distrazioni o tentazioni. Il Pisa, imbattuto da sei turni, fa visita alla Reggina nel pomeriggio di domenica 27 febbraio (ore 15.35) con l'obiettivo di dare continuità all'ottimo stato di salute psico-fisica mostrato nelle ultime settimane. D'Angelo può contare sul gruppo quasi al completo.

Voglia di segnare e vincere

Tutti a disposizione tranne Davide Di Quinzio, alle prese con gli strascichi di una fastidiosa contrattura alla coscia. "La squadra sta bene. La condizione fisica ovviamente non è uniforme all'interno del gruppo - spiega Luca D'Angelo - ci sono alcuni elementi più affaticati di altri. Ma è normale: giochiamo costantemente ogni tre giorni e le capacità di recupero sono diverse da giocatore a giocatore. E' inevitabile pensare a diversi cambi rispetto alla formazione schierata dal primo minuto contro il Parma". I dubbi principali sono conentrati dalla cintola in su, dove anche l'abbondanza delle scelte permette al tecnico nerazzurro di fare valutazioni più approfondite.

"Sibilli, dopo il leggero problema muscolare accusato con il Parma, è tornato ad allenarsi in gruppo giovedì" spiega. "Lucca invece ha smaltito del tutto il problema alla caviglia accusato prima della partita di martedì. Per tornare a essere il giocatore devastante di inizio stagione ha bisogno di mettersi alle spalle i continui acciacchi che lo hanno tormentato da novembre fino a pochi giorni fa. Per noi è un giocatore fondamentale". Come lo è Torregrossa, che secondo il tecnico abruzzese "nelle ultime sette partite del campionato sarà il giocatore in grado di farci fare il salto di qualità definitivo. Ha quasi recuperato la piena condizione fisica. Uno step che invece ha già concluso Benali: adesso dobbiamo gestirlo nel migliore dei modi".

Di fronte i nerazzurri si ritroveranno una formazione partita con ambizioni di alta classifica e rimasta invischiata nei bassifondi dopo un prolungato periodo di 'rottura', condizionato da troppe sconfitte consecutive. "Ma ne sono usciti con grande qualità e forza - sottolinea D'Angelo - sono una squadra ben costruita, che presenta elementi di categoria e giocatori dal grande tasso tecnico. Non dobbiamo commettere l'errore di sottovalutare l'impegno per il semplice fatto che la Reggina si trova a centro classifica. I risultati dimostrato che nessuno può prendere con leggerezza le partite: l'equilibrio quest'anno domina tutte le gare".

Domani la sfida del Granillo prenderà il via alle 15.35, con cinque minuti di ritardo rispetto all'orario programmato. Una scelta simbolica della Figc per sostenere il messaggio di pace e di condanna nei confronti dell'aggressione russa ai danni dell'Ucraina. "In questo momento è il massimo che il calcio possa fare - conclude Luca D'Angelo - non possiamo sostituirci alla politica. Ma non dobbiamo neppure voltarci dall'altra parte e fare finta di niente. E' impensabile che nel 2022 una nazione ricorra alla guerra e alle bombe per colpirne un'altra".

L'arbitro e le curiosità della partita

La sfida sarà diretta da Luca Massimi di Termoli. Il fischietto molisano ha incrociato in carriera sei volte il Pisa. Lo score è in perfetta parità: tre vittorie e tre sconfitte. Nell'ultimo precedente Massimi ha diretto la vittoria per 2-0 che gli uomini di D'Angelo ottennero nello scorso campionato ad Ascoli.

Il Pisa arriva alla sfida in Calabria con una striscia positiva di 6 risultati: cinque pareggi e una vittoria, pesantissima, a Monza. Lontano dall'Arena Garibaldi i nerazzurri volano: sono già 22 i punti conquistati in 12 match, frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. La Reggina invece nell'ultimo turno è scivolata fragorosamente in casa del Frosinone: 3-0 e granata mai in partita. Prima, però, gli uomini di Roberto Stellone (terzo tecnico della stagione dopo Aglietti e Toscano) erano riusciti a collezionare tre vittorie consecutive che hanno allontanato la zona caldissima della graduatoria.

I nerazzurri giocano al Granillo per la nona volta nella loro storia. Il bilancio evidenzia 2 vittorie della Reggina, 3 del Pisa e 3 pareggi. Nell'ultimissimo incrocio, andato in scena il 22 novembre 2020, la formazione di Luca D'Angelo strappò ai granata i primi tre punti della stagione. Dopo aver collezionato soltanto 4 pareggi e 2 sconfitte in avvio di stagione, il Pisa realizzò il blitz con le reti siglate nel finale da Masucci e Sibilli, che ribaltarono il vantaggio dei padroni di casa segnato nel primo tempo.

Le probabili formazioni

Reggina (3-4-1-2): Turati; Loiacono, Aya, Di Chiara; Kupisz, Crisetig, Hetemaj, Giraudo; Folorunsho; Menez, Montalto. All. Stellone

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Mastinu, Nagy, Marin; Cohen, Puscas, Lucca. All. D'Angelo