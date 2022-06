Serie C 2022/2023, stabilite le date: campionato al via il 28 agosto

Serie C

Si sono svolte le riunioni del Comitato Esecutivo di Lega Pro e del Consiglio direttivo ed è stato stabilito il calendario delle competizioni della Serie C 2022/2023. La stagione inizierà domenica 21 agosto con il primo turno eliminatorio di Coppa Italia. Il 28 agosto prenderà il via il campionato, mentre l’ultima giornata sarà disputata il 23 aprile 2023. I playoff avranno inizio il 30 aprile e termineranno con la classica doppia finale andata e ritorno il 4 e l’11 giugno 2023. Nel corso della riunione è stato inoltre confermato il regolamento sul minutaggio dei giovani e, per la prima volta, è stato inserito l'adempimento relativo al budget delle società.