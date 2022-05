Femminile, il Pontedera impatta (1-1) a Perugia e scivola al quintultimo posto

Il Pontedera torna con un punto dalla trasferta di Perugia e, complice la vittoria del Real Meda in casa del FiammaMonza, scivola al quintultimo posto in classifica a 90' dal termine della regular season. Primo tempo sottotono per le granatine, che vanno in svantaggio al 14' per mano di Annibaldi (lesta ad approfittare del malposizionamento della difesa ospite per insaccare alle spalle di Bulleri) e non riescono ad organizzare una risposta importante nel resto di frazione. Il Pontedera pareggia al 13' della ripresa: Cerasa respinge una punizione diretta in porta di Maffei, ma non può far nulla sul tap-in di Gavagni. Il gol dà coraggio alla formazione di Ulivieri, più propositiva e determinata rispetto alle avversarie. Due minuti più tardi Gavagni sbaglia da posizione ravvicinata, poi passano ancora 120 secondi e Maffei (su cross di Consoloni) spreca a tu per tu con Cerasa. All'84' il Pontedera va ad un passo dal gol-vittoria: Gavagni si presenta di fronte a Cerasa e calcia di potenza, ma la palla finisce fuori dallo specchio della porta. Al triplice fischio del direttore di gara è 1-1.

Perugia - Pontedera 1-1, il tabellino della partita

PERUGIA: Cerasa, Bortolato, Mascia, Orsi, Serluca, Gwiazdowska, Chiasso, Annibaldi, Di Fiore, Lamenzo, Franciosa. A disp.: Antonelli, Viola, Toppi, Piselli, Ciferri, Liucci, Gigliarelli, Bonadies, Paolini. All.: Peverini.

PONTEDERA: Bulleri, Rizzato, Sidoni, D'Alessandro, Mazzella, Giusti, Iannella, Consoloni, Maffei, Pantani, Gavagni. A disp.: Mbaye, Aug, Bensi, Lanzotti, Ceccardi. All.: Ulivieri.

Arbitro: Papagno

Reti: 14' Annibaldi (PE), 58' Gavagni (PO)