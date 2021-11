Serie C, brutto ko casalingo per il Pontedera femminile: passa l'Azalee Solbiatese 4-0

Giornata da dimenticare per il Pontedera femminile, che perde 4-0, in casa, contro l'Azalee Solbiatese, incassando la prima sconfitta in campionato e perdendo il primato di difesa meno battuta del girone. La gara si mette subito in discesa per le lombarde, che sbloccano il punteggio al 3' con Magatti, sugli sviluppi di un cross dalla sinistra. Il Pontedera cerca di reagire, ma a colpire sono ancora le ospiti: minuto 24, altra iniziativa sulla sinistra, stavolta conclusa con un tiro cross di Vischi che beffa Bulleri. Le padroni di casa accusano il colpo e subiscono anche il terzo gol, firmato da Barbini con un bel tiro dal limite. Azalee in controllo assoluto nella parte restante del primo tempo.

Nella ripresa il Pontedera scende in campo con un piglio diverso e se la gioca pressoché alla pari, senza però riuscire a riaprire i giochi. Al 79' arriva lo 0-4 delle ospiti con Serna, che fa calare il sipario sul match. Nei minuti finali la formazione di Ulivieri sfiora il gol della bandiera con Iannella e in particolare con Aug a tu per tu con Mazzon, ma la porta delle lombarde resta inviolata. Azalee Solbiatese che con questi tre punti aggancia a quota 8 punti proprio il Pontedera.

Pontedera CF - Azalee Solbiatese, il tabellino della partita

Pontedera CF - Azalee Solbiatese 0-4

PONTEDERA CF (4-3-3): Bulleri, D'Alessandro, Sidoni, Rizzato, Pantani, Mazzella, Maffei, Consoloni, Giusti, Iannella, Tramonti. A disp.: Mbaye, Aug, Lanzotti, Vannucci, Ceccardi. All.: Ulivieri.

AZALEE SOLBIATESE (4-3-1-2): Mazzon, Gino, Del Raso, Barbini, Crestan, Pozzi, Segalini, Vischi, Di Lascio, Ambrosetti, Magatti. A disp.: Migliazza, Serna, Lettieri, Peripolli, Coppola, Diefenthaeler, Clerici, Vigano, Frau. All.: Marsich.

Arbitro: Guitaldi di Rimini

Reti: 3' Magatti, 21' Vischi, 24' Barbini, 79' Serna