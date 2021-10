Serie C, il Pontedera femminile non va oltre lo 0-0 in casa contro la Lucchese

Secondo pareggio consecutivo per il Pontedera femminile, che, dopo aver strappato lo 0-0 a Monza domenica scorsa, ripete lo stesso risultato nel match casalingo contro la Lucchese. Rispetto alla gara precedente, però, tutt'altra partita per le granatine, che tengono il pallino del gioco per buona parte dell'incontro e peccano solo di poca concretezza sotto porta, al cospetto di un avversario che circa un mese fa aveva spadroneggiato in Coppa Italia proprio contro la formazione di Ulivieri. Nel primo tempo grande occasione per Iannella, che colpisce la traversa a tu per tu con Marchetti, mentre nella ripresa, dopo un'iniziale pressione delle rossonere con un intervento provvidenziale di Bulleri su una punizione, si susseguono varie palle gol non sfruttate a dovere dal Pontedera. Risultato finale che sta un po' stretto alle padroni di casa per quanto mostrato, ma resta la soddisfazione per la buona prova disputata e soprattutto per l'ottimo rientro di Tramonti, in campo per tutta la durata dell'incontro.

Pontedera CF - Lucchese CF, il tabellino della partita

Pontedera CF - Lucchese CF 0-0

PONTEDERA CF: Bulleri, Consoloni, D'Alessandro, Giusti, Iannella, Maffei, Mazzella, Pantani, Rizzato, Sidoni, Tramonti. A disp.: Mbaye, Catastini, Cavagni, Lanzotti, Vannucci, Ceccardi. All.: Ulivieri.

LUCCHESE CF: Marchetti, Campagni, Todaro, Lehmann, Pieroni, Del Prete, Moni, Bengasi, Uzqueda, Eletto. A disp.:Angeli, Villeda, Veneziano, Tata, Piccini, Lunghi, Manganiello, Rowe. All.: Tarantino.

Arbitro: Ferrara di Roma 2