Pontedera, una magia di Nicastro vale l'1-1 con la Lucchese

Un gol ed un punto a testa per Lucchese e Pontedera nel derby del turno infrasettimanale di Serie C. Al "Porta Elisa" è andata in scena una partita piuttosto equilibrata, che si è accesa solo nel secondo tempo dopo 45' caratterizzati da un'unico sussulto: il tiro da posizione ravvicinata di Romero ben respinto da Siano al 6'. Quasi al quarto d'ora della ripresa la Lucchese ha rotto lo stallo, passando in vantaggio grazie ad colpo di testa di Tiritiello. La reazione del Pontedera non è tardata ad arrivare e al 71' Nicastro ha siglato l'1-1 con uno splendido colpo di tacco volante su invito di Fantacci. Nel recupero la formazione dell'ex tecnico granata Ivan Maraia ha sfiorato il bottino pieno con il solito Romero, ma ancora una volta Siano è intervenuto ottimamente. Secondo pareggio consecutivo per il Pontedera, che domenica ospiterà la Vis Pesaro con l'obiettivo di centrare la prima vittoria in campionato.

Lucchese - Pontedera 1-1, il tabellino della partita

LUCCHESE (3-5-2): Coletta; Benassai, Tiritiello, Maddaloni (62' Merletti); Alagna, Rizzo Pinna (67' Di Quinzio), D’Alena (67' Franco), Mastalli (82' Tumbarello), Bruzzaniti; Bianchimano, Romero (62' Ravasio). A disp.: Galletti, Cucchietti, Ferro, Bachini, Bachini, Quirini, D’Ancona, Visconti, Catania. All.: Maraia.

PONTEDERA (4-3-2-1): Siano; Espeche (64' Guidi), Bonfanti (46' Martinelli), Shiba, Aurelio; Izzillo (46' Perretta), Ladinetti, Catanese; Fantacci, Cioffi (64' Nicastro); Petrovic (77' Mutton). A disp.: Cagnina, Stancampiano, Pretato, Di Bella, Casadidio, Benedetti, Tripoli, Marcandalli. All.: Catalano.

Arbitro: Djurdjevic di Trieste (De Chirico di Molfetta - Fracchiolla di Bari)

Reti: 59' Tiritiello (L), 71' Nicastro (P)