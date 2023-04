Pontedera, rinnovo di contratto per capitan Espeche

Serie C

Serie C Girone B

C'è la firma: capitan Marcos Espeche rinnova ufficialmente il contratto col Pontedera. Per il difensore argentino, classe 1985, ex Lucchese, Gubbio e Reggiana, la stagione 2023/24 si tratterà della terza consecutiva con la maglia granata pontederese. Dopo i prolungamenti di Nicastro, Perretta e Martinelli, oltre a quelli del mister Massimiliano Canzi e del ds Moreno Zocchi, in riva all'Era continua quindi il processo di programmazione della prossima annata calcistica, pur mantenendo la concentrazione sugli imminenti obiettivi dell'ultima partita di campionato e dell'inizio dei playoff.