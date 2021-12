Il Pontedera cede il passo alla capolista Modena, ma non demerita affatto

Il Pontedera chiude con una sconfitta di misura (1-2) contro la corazzata Modena il girone di andata di Serie C girone B. Una partita che, visto il rendimento degli emiliani (reduci da ben 10 vittorie consecutive), si preannunciava difficile per i granata, ma che invece li ha visti autori di un'ottima prestazione, dando molto filo da torcere ad un'avversaria schiacciasassi.

Avvio di gara difficile per il Modena, che fatica ad imporre il proprio gioco al cospetto di un Pontedera sceso in campo col piglio giusto. Intorno alla mezz'ora il primo sussulto: Minesso fa tremare la traversa della porta di Angeletti, Modena ad un passo dal vantaggio. Nel 1' di recupero del primo tempo i padroni di casa colpiscono: sugli sviluppi di un corner, Magnaghi si libera in area e batte Gagno con un colpo di testa. 1-0 Pontedera all'intervallo.

Ad inizio ripresa il Modena ristabilisce la parità: una splendida punizione di Tremolada non lascia scampo ad Angeletti. I gialli salgono di giri e al 56' completano la rimonta grazie al calcio di rigore conquistato da Azzi per fallo di Milani e trasformato da Minesso. Lo stesso Minesso poco più tardi ha l'occasione di siglare la terza rete, ma Angeletti risponde con un grande intervento. Il Pontedera non si arrende e nel finale cerca di creare i presupposti per il pareggio senza però riuscirci. Appuntamento a mercoledì 22 dicembre a Carrara per il riscatto.

Pontedera - Modena, il tabellino della partita

Pontedera - Modena 1-2

PONTEDERA (3-5-2): Angeletti; Shiba, Espeche, Bakayoko; Perretta (85′ Regoli), Barba (66′ Benedetti), Caponi, Catanese, Milani; Mattioli (75′ Mutton), Magnaghi. A disp.: Esposito, Parodi, Nicola, Bardini, Di Meo, Marianelli, D’Antonio, Benericetti, Matteucci. All.: Maraia.

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Ponsi (64′ Pergreffi), Ciofani, Baroni, Renzetti (81′ Maggioni); Armellino, Gerli, Scarsella; Minesso (64′ Mosti), Tremolada (81′ Ogunseye); Azzi. A disp.: Narciso, Leonardi, Ingegneri, Castiglia, Rabiu, Di Paola. All.: Tesser.

Arbitro: Saia di Palermo

Reti: 46' Magnaghi (P), 49' Tremolada (M), 57' Minesso (M)