Pontedera-Siena 1-2: beffa finale nell'ultima al "Mannucci"

In un "Mannucci" vestito a festa per la celebrazione dei 110 anni di storia della Società granata, in campo il Pontedera subisce una sconfitta beffarda per 1-2 contro il Siena, che compromette con molta probabilità il raggiungimento del sogno playoff. In un primo tempo giocato su ritmi piuttosto bassi, è la squadra di Maraia a tenere principalmente il possesso e a rendersi insidiosa, in particolare con un tiro di capitan Caponi. A 5' dall'intervallo, al primo vero affondo, arriva il vantaggio degli ospiti: cross di Fabbro, sponda di testa di Mora e conclusione sotto la traversa di Bani. Nulla da fare per Melgrati, il Siena chiude sorprendentemente i primi 45' avanti nel punteggio. Ad inizio ripresa subito una ghiotta palla gol per il Pontedera, ma Shiba si fa ribattere il tiro da Lanni. L'estremo difensore senese si ripeterà in seguito su Barba. Dalla parte opposta Cardoselli prova a superare Melgrati a tu per tu con un pallonetto: bravissimo in uscita il portiere di casa. Minuto 85: sugli sviluppi di una punizione di Caponi, la sfortunata deviazione di Crescenzi fa secco Lanni e vale l'1-1 del Pontedera. Sulle ali dell'entusiasmo i granata provano a fare bottino pieno, ma al 1' di recupero il Siena fa sua l'intera posta in palio grazie al tocco sotto porta di Ardemagni. Nell'ultima giornata, in programma sabato 23 aprile, il Pontedera farà visita ad un Modena determinato a fare bottino pieno per non rischiare di farsi superare in vetta dalla Reggiana, distante solo due punti. Ai granata, per accedere ai playoff, servirebbe una vittoria e una serie di combinazioni alquanto improbabili.

Pontedera - Siena 1-2, il tabellino della partita

PONTEDERA (3-5-2): Melgrati; Shiba, Espeche, Bakayoko; Regoli (87' Martini), Catanese, Caponi, Barba (87' Serena), Milani (64' Mutton); Mattioli (80' Benericetti), Magnaghi. A disp.: Sposito, Nicoli, Di Meo, Marianelli, Perretta, Matteucci, De Ioannon, Di Bella. All.: Maraia.

SIENA (3-5-2): Lanni; Crescenzi, Terzi, Dumbravanu; Mora, Guillaumier, Pezzella (71' Meli), Cardoselli, Bani (34’st Laverone; Ardemagni, Fabbro (78' Guberti). A disp.: Mataloni, Bastianello, Terigi, Farcas, Caccavallo, Zaccone, De Francesco. All.: Padalino.

Arbitro Bozzetto di Bergamo

Reti: 42’ Bani (S), 85' autorete Crescenzi (P), 91' Ardemagni (S)

Note: ammoniti Dumbravanu (S), Bakayoko (P), Magnaghi (P), Ardemagni (S)