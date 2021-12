Debacle Pontedera, al "Mannucci" passa il Teramo 3-0

Sconfitta pesante per il Pontedera nella diciassettesima giornata di Serie C girone B. Al "Mannucci" i granata cedono il passo al Teramo 0-3, al termine di una partita da dimenticare sotto tutti i punti di vista. Al 17' del primo tempo da segnalare il primo sussulto del match col solito Magnaghi che insacca alle spalle di Perucchini, ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. Poi, a cavallo della mezz'ora, la partita svolta: al 27' il Pontedera perde per infortunio Matteucci, sostituito da Shiba, e tra il 29' e il 31' il Teramo colpisce due volte, prima con Rosso poi con una sfortunata autorete dello stesso Shiba. I padroni di casa non riescono a reagire e in apertura di ripresa subiscono anche la terza rete degli abruzzesi, firmata da Soprano con un colpo di testa su corner. La formazione di Maraia chiude in avanti nel tentativo di siglare almeno il gol della bandiera e al 93' conquistano un calcio di rigore con Caponi, ma Magnaghi dal dischetto si fa ipnotizzare da Perucchini.

Pontedera - Teramo, il tabellino della partita

Pontedera - Teramo 0-3

PONTEDERA (3-5-1-1): 12 Angeletti; 19 Espeche, 23 Matteucci, 14 Bakayoko; 21 Perretta, 10 Barba, 8 Caponi, 13 Catanese, 3 Milani; 20 Benedetti; 9 Magnaghi. A disp.: 1 Sposito, 30 Santarelli, 2 Parodi, 4 Bardini, 6 Shiba, 7 Mattioli, 16 Marianelli, 17 D’Antonio, 18 Benericetti, 24 Regoli, 25 De Ioannon, 26 Di Bella. All.: Maraia.

TERAMO (4-3-3): 32 Perucchini; 2 Hadziosmanovic, 5 Soprano, 19 Bellucci, 3 Ndrecka; 10 Mungo, 6 Arrigoni, 28 Fiorani; 7 Malotti, 9 Bernardotto, 20 Rosso.

A disp.: 1 Tozzo, 22 Agostino, 4 Trasciani, 17 Surricchio, 18 Pinto, 23 Rillo, 27 Furlan, 30 Di Dio, 33 Montaperto. All.: Guidi.

Arbitro: Zucchetti di Foligno, coad. da Bianchini di Perugia e Collu di Oristano

Reti: 29′ Rosso, 31′ autorete Shiba, 55' Soprano