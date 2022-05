Serie D, il Cascina fa 2-2 col Montespaccato e festeggia la salvezza diretta

Ora è ufficiale: grazie al 2-2 col Montespaccato, il Cascina ha raggiunto la matematica salvezza diretta in Serie D con una giornata di anticipo. Partita nel complesso equilibrata al "Redini", ma che ha visto i ragazzi di Bozzi costretti a recuperare lo svantaggio in due occasioni. Al 17' i laziali aprono le marcature con Tataranno, su cross di Bosi; al 35' il Cascina risponde col solito Mencagli, il quale insacca a tu per tu con Tassi dopo esser stato lanciato da metà campo da Remorini. Superata l'ora di gioco il Montespaccato si riporta avanti con Calì, nell'unica palla gol concessa al Montespaccato nel secondo tempo. Al 79' Bardini realizza il gol del definitivo 2-2 a compimento di una fase di grande pressione dei padroni di casa. Nel finale le due squadre (entrambe salve con un punto) si accontentano del pareggio e, nelle fila del Cascina, si rivede capitan Fatticcioni dopo il lunghissimo stop per infortunio: la ciliegina sulla torta di una domenica di festa.

Cascina - Montespaccato 2-2, il tabellino della partita

CASCINA: Biggeri, Puleo, Franceschi, Geroni, Biagioni, Bernardini, Remorini, Giani, Arapi, Bardini, Mencagli. A disp.: Rizzato, Lici, Rossi, Malanchi, Carli, Zaccagnini, Fatticcioni, Fiumalbi, Cesario. All.: Bozzi.

MONTESPACCATO: Tassi, Pesarin, Anello, Zeetti, Nanci, Proietto, Tataranno, Pietrangeli, Bosi, Calì, Maurizi. A disp.: Di Maio, Cellamare, Petricca, Ergemlidze, Canciani, Putti, Antogiovanni, Zelenkovs, Ansini. All.: Mucciarelli.

Arbitro: Galiffi di Alghero

Reti: 17' Tataranno (M), 35' Mencagli (C), 64' Calì (M), 79' Bardini (C)