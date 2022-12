Mobilieri Ponsacco rimontato dalla Flaminia: è la quarta sconfitta consecutiva

La prestazione ancora una volta non manca, ma il Mobilieri Ponsacco esce per la quarta partita consecutiva sconfitto, stavolta per 3-1 contro la quotata Flaminia, nell'anticipo del Madami di Civita Castellana. Eppure l'avvio di gara sembrava promettente per gli uomini di Bozzi, in vantaggio al 15' con Carli. Dopo appena due minuti, però, è arrivato il pareggio laziale con Mandorlini, che ha fissato il punteggio di 1-1 all'intervallo. Nel giro di otto minuti, a cavallo della metà del secondo tempo, la Flaminia ha vinto la contesa: prima Marchi e poi Garufi non hanno lasciato scampo Pagnini. Con questi tre punti i laziali salgono al quarto posto in attesa delle gare della domenica, mentre il Mobilieri Ponsacco rischia adesso di ritrovarsi a ridosso della zona playout. Mercoledì prossimo, al Comunale, i ragazzi di Bozzi sono attesi dallo scontro diretto contro la Sangiovannese, ultimo impegno del 2022.

Flaminia - Mobilieri Ponsacco 3-1, il tabellino della partita

FLAMINIA: Zappala, Rizzo (61' Massaccesi), Lo Curto (75' Ilari), Fumanti, Mandorlini, Gasperini, Celentano (61' Padovano), Marchi (83' Mattia), Cruz Da Silveira, Garufi, Abreu Santos. A disp.: Oliva, Barduani, Paun, Ancillai, Sciamanna. All.: Nofri Onofri.

MOBILIERI PONSACCO: Pagnini, Zaccagnini, Macchi (79' Accorsini), Bardini, Rossi (90' Vannozzi), De Vito, Bertolini (67' Calosi), Carli, Nieri (79' Turini), Regoli, Bellucci (67° Calvigioni). A disp.: Sbrana, Baggiani, Del Percio, Marcucci. All.: Bozzi.

Arbitro: Sciolti di Lecce

Reti: 15' Carli, 17' Mandorlini, 63' Marchi, 70' Garufi

Note: ammoniti Massaccesi e Rossi