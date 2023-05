Mob. Ponsacco, è 2-2 con la Sangiovannese. Rossoblù al playout

La salvezza del Mobilieri Ponsacco dovrà passare dai playout. E' questo il verdetto sancito dagli ultimi 90' della regular season di Serie D girone E, che hanno visto i rossoblù pareggiare 2-2 in casa della Sangiovannese, oltre a registrare risultati non favorevoli dai campi delle dirette concorrenti tanto da rendere vana anche un'ipotetica vittoria da parte degli uomini di Bozzi.

Al "Fedini" le due squadre si affrontano a viso aperto fin dalle prime battute. Al 7' Bellini manda alto da buona posizione, subito dopo Nieri non concretizza a tu per tu con Cipriani e di nuovo sull'altro fronte i locali sfiorano il gol con Sacchini. Il punteggio si sblocca al 18', in favore del Mobilieri: corner di Remorini e deviazione al volo vincente di De Vito. Il vantaggio, però, ha i minuti contati: alla mezz'ora, infatti, la punizione di Bellini vale il pari della Sangiovannese.

La rimonta valdarnese si completa nell'immediato rientro dall'intervallo, quando Milani infila Pagnini su assist dell'ex Vanni. Il Mobilieri prova a rispondere con Regoli, il cui tentativo da ottima posizione termina sopra la traversa, e dal 71' gioca in superiorità numerica in virtù dell'espulsione per doppia ammonizione di Baldesi. La pressione alla ricerca del 2-2 si concretizza all'85' grazie alla conclusione dal limite del neoentrato Bertolini. Sarà playout contro il Trestina, con pareggio a favore in virtù del miglior piazzamento.

Sangiovannese - Mobilieri Ponsacco 2-2, il tabellino della partita

SANGIOVANNESE: Cipriani, Baldesi, Migliorini, Nannini, Milani, Rosseti, Atzeni (57' Caprio), Sacchini, Vanni (73' Boix), Bellini (74' Lorenzoni), Zhar. A disp.: Palazzini, Cesaretti, Borgogni, Miccoli, Poli, Dodaro. All.: Firicano

MOBILIERI PONSACCO: Pagnini, Rossi (56' Zaccagnini), Lici (56' Patronelli), Fratini, Bardini (67' Bertolini), De Vito, Marcucci (67' Accorsini), Carli, Nieri, Remorini, Regoli. A disp.: Sbrana, Macchi, Turini, Martucci, Vannozzi. All.: Bozzi

Arbitro: Chieppa di Biella

Reti: 18’ De Vito, 30’ Bellini, 47' Milani, 85' Bertolini

Note: Espulso al 71' Baldesi per doppia ammonizione; ammoniti Rossi, Bellini, Baldesi, Cipriani