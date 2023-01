Mobilieri Ponsacco corsaro: 1-0 al Terranuova Traiana

Basta un rigore di Mencagli al Mobilieri Ponsacco per passare di misura sul campo del fanalino di coda Terranuova Traiana. Una vittoria sofferta per i rossoblù di Bozzi, ma altrettanto preziosa per allungare a cinque punti il vantaggio sui playout e per agganciare il settimo posto, in coabitazione con il Città di Castello. Il gol che decide l'incontro arriva al 24', quando Mencagli si procura e trasforma un penalty, tra le proteste dei locali per un probabile fallo di mano dello stesso attaccante rossoblù nel corso dell'azione. Polemiche di parte terranuovese che si ripresenteranno sul finire della prima frazione (intervento in area molto dubbio di Lici su Vezzi) e ad un quarto d'ora dal termine (Marcucci su Massai). Nei primi 45' il Mobilieri Ponsacco fa la partita e prova in diverse circostanze ad insidiare Scarpelli, mentre nella ripresa la gara si fa più equilibrata, seppur senza sussulti di marca locale eccetto un colpo di testa da ottima posizione di Vezzi che finisce sopra la traversa della porta difesa da Pagnini. La truppa di Bozzi arriva con il morale alto allo scontro diretto di domenica prossima contro il Seravezza Pozzi al Comunale.

Terranuova Traiana - Mobilieri Ponsacco 0-1, il tabellino della partita

TERRANUOVA TRAIANA: Scarpelli. Maloku (dal 86’ Dema), Petrioli, Farini, Cioce, Artini, Gautieri (dal 46’ Benucci), Massai (dal 86’ Bega), Vezzi, Meucci (dal 65’ Ceppodomo), Sacconi. A disposizione: Malvisi, Neri, Mazzeschi, Dema, Mascia, Castaldo. Allenatore: Simone Calori.

MOBILIERI PONSACCO: Pagnini, Rossi, Lici, Fratini (dal 67’ Bardini), Martucci, De Vito, Zaccagnini (dal 89’ Remorini), Marcucci (dal 89’ Turini), Nieri (dal 78’ Patronelli), Carli, Mencagli (dal 89’ Calvigioni). A disposizione: Sbrana, Regoli, Calosi, Bellucci. Allenatore: Francesco Bozzi.

ARBITRO: Sergio Palmieri di Conegliano.

ASSISTENTI: Francesco Colucci di Padova e Angelo Macchia di Moliterno.

RETI: 24’ Rigore Mencagli (MP)

NOTE: Espulsi: 74’ Vezzi (TT) e Lici (MP). Ammoniti: Cioce e Massai (TT), Rossi, Marcucci e Carli (MP)