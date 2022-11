Il Mobilieri Ponsacco si gode il suo momento d'oro. Bozzi: "Non subire gol dà fiducia"

Con tre vittorie nelle ultime tre gare, il Mobilieri Ponsacco è la squadra del momento nel girone E di Serie D. Grazie al 2-0 contro l'Ostia Mare di domenica scorsa, griffato dalle reti di Vanni e Nieri, i rossoblù sono saliti a quota 15 punti, al quinto posto in classifica in coabitazione con Sporting Trestina, Città di Castello e Follonica Gavorrano. "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile - dichiara il tecnico Francesco Bozzi ai canali social del Mobilieri - l'Ostiamare è una squadra ricca di giocatori importanti e, come mi attendevo, è stata una partita sporca, giocata sulle seconde palle. Siamo stati bravi a capitalizzare le occasioni che ci sono capitate e alla fine abbiamo sprecato anche qualche contropiede di troppo. La classifica è buona, abbiamo conquistato qualche punto di vantaggio sulle squadre che lottano per la salvezza". Dietro all'ottimo rendimento recente del Mobilieri c'è soprattutto il miglioramento della squadra sul piano difensivo, come dimostrano le tre partite consecutive concluse con la porta inviolata. Un aspetto caro a mister Bozzi: "Non subire gol - spiega - è fondamentale e sono molto contento di questo perchè ci dà fiducia". Nel prossimo turno, in programma domenica 6 novembre (calcio d'inizio alle ore 14.30), il Mobilieri Ponsacco sarà di scena a Piancastagnaio, sul campo della quotata Pianese. Gli amiatini vantano un ruolino di marcia di 6 vittorie, 2 pareggi ed una sola sconfitta e rappresentano l'attuale seconda forza del torneo con 20 punti, due in meno dell'Arezzo capolista. Alla truppa di Bozzi servirà un'impresa, ma, dopo Arezzo, nulla è impossibile.