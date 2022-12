Il Mobilieri Ponsacco torna a vincere: 2-1 in rimonta alla Sangiovannese

Il Mobilieri Ponsacco interrompe una serie di quattro sconfitte battendo 2-1, al Comunale, la Sangiovannese nell'ultima gara del 2022. Un successo prezioso per i rossoblù, che permette loro di chiudere il girone d'andata all'ottavo posto in classifica.

Eppure l'approccio al match da parte degli uomini di Bozzi non è stato dei migliori. La Sangiovannese si fa preferire sul piano del gioco ed al 20' legittima la sua supremazia territoriale con la rete dell'1-0, realizzata da Bellini. Il numero 10 ospite, al termine di una ripartenza, entra in area, vince un rimpallo e scarica la sfera alle spalle di Pagnini. Il gol incassato dà una scossa al Mobilieri, che col passare dei minuti comincia a prendere campo. Nieri impegna Cipriani, sull'altro fronte Bellini sfiora il raddoppio. Ad un minuto dall'intervallo Mencagli ristabilisce la parità su rigore: palla da una parte, Cipriani dall'altra.

La ripresa si apre con i ponsacchini più pimpanti, benché la prima grande occasione sia per gli ospiti: al 52' Bellini conquista un rigore, dagli undici metri va Boix ma Pagnini respinge la conclusione. La Sangiovannese accusa il colpo e poco più tardi Mencagli completa la rimonta. Mobilieri in vantaggio e sette gol in campionato per l'attaccante aretino. La partita scorre così senza sussulti fino al triplice fischio del direttore di gara. Gli uomini di Bozzi ritrovano il sorriso.

Mobilieri Ponsacco - Sangiovannese 2-1, il tabellino della partita

MOBILIERI PONSACCO: Pagnini, Lici, Zaccagnini, Bardini, Rossi, De Vito, Marcucci, Carli, Nieri, Regoli, Mencagli. A disp.: Sbrana, Patronelli, Macchi, Turini, Fratini, Bertolini, Calvigioni, Calosi, Bellucci. All.: Bozzi.

SANGIOVANNESE: Cipriani, Baldesi, Migliorini, Nannini, Milani, Rosseti, Sacchini, Miccoli, Boix, Bellini, Caprio. A disp.: Barberini, Lorenzoni, Sereni, Dodaro, Cesaretti, Zhar, Poli, Biondi, D'Agosto. All.: Firicano.

Arbitro: Marangone di Udine

Reti: 20' Bellini, 44' rig. Mencagli, 58' Mencagli