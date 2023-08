Appuntamento con la cultura del dono e lo sport: tutto pronto per il 6° 'Memorial Paolo Ciarfella'

Sabato 2 settembre, a partire dalle 17, al campo di calcio dell’impianto sportivo a lui dedicato a Le Melorie, si svolgerà un evento diventato un punto fisso nel calendario ponsacchino: l’appuntamento di beneficenza organizzato dalla Nazionale Italiana Calcio Trapiantati con il patrocinio e il sostegno del Comune di Ponsacco. Una giornata di sport per ricordare Paolo Ciarfella, fondatore della Nazionale Italiana Calcio Trapiantati, e per diffondere il suo messaggio sulla cultura della donazione degli organi.

"Teniamo particolarmente a questo evento - commenta la sindaca Francesca Brogi - perché vuol dire tener fede a una promessa: proseguire sulla strada che Paolo ha tracciato. Noi tutti abbiamo la grande responsabilità di mantenere accesa l’attenzione su un tema così importante come la donazione degli organi. Il trapianto vuol dire vita, vuol dire speranza. E noi siamo felici di ricordare Paolo così, con la gioia dello sport". Nel corso degli ultimi anni la realtà della Nazionale è cresciuta molto, nel 2020 la squadra è stata ricevuta dal presidente Sergio Mattarella. L’anno successivo la squadra ha vinto il primo Torneo Europeo di Calcio Trapiantati. Poi il grande lavoro, attraverso la World Transplant Games Federation, per l’introduzione del calcio all’interno dei Giochi mondiali per soli atleti trapiantati, al pari delle altre discipline sportive.

Sabato sarà ancora festa dello sport e del dono a Ponsacco. Un momento per riflettere su ciò che rappresenta il trapianto per chi è affetto da una malattia grave. La Nazionale Trapiantati ha sede a Ponsacco ma è attiva su tutto lo stivale ed è composta da giocatori provenienti da tutta Italia e che dal rettangolo di gioco diffondono questo importante messaggio, dimostrando che dopo un trapianto non solo si torna a vivere ma anche a praticare sport e a divertirsi. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza.