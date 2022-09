Al crossdromo Santa Barbara di San Miniato le sfide del campionato di motocross Interregionale

Dopo i due precedenti appuntamenti nazionali e regionali, rispettivamente del 1° maggio e del 3 luglio, che hanno richiamato al crossdromo Santa Barbara di San Miniato i migliori atleti della specialità, dalle giovani speranze a quelli che grandi lo sono stati negli anni passati, è ora la volta del motocross interregionale FMI, quello dei non professionisti, ma che mettono in questo sport tanta passione e fanno tanti sacrifici per correre, per divertire e per divertirsi.

Sabato e domenica 17 e 18 settembre, infatti, sui tornanti del crossdromo Santa Barbara di San Miniato, si confronteranno i piloti del Campionato Interregionale Tosco – Umbro riservato alle categorie Expert MX1 e MX2, Rider MX1 e MX2, Challenge MX1 e MX2, Veteran, 125 Senior, e del campionato Minicross, oltre che la presenza dei giovanissimi Primi Passi che tutti insieme monopolizzeranno l’intera giornata di domenica.

"Con questo evento - si legge in una nota - il Moto Club Pellicorse, gestore storico del circuito Santa Barbara de La Serra, vuole ribadire pienamente il suo impegno nello sport del motocross, organizzando manifestazioni di carattere non solo internazionale e nazionale, ma anche gare così dette minori che comunque hanno una notevole importanza nello sviluppo dell’attività di base, dato che senza queste categorie non potrebbero crescere i grandi atleti di domani. Sebbene la gara rivesta un interesse limitato alle regioni della Toscana e Umbria oltre alle regioni confinanti, l’impegno dell’associazione sportiva sanminiatese è sempre ai massimi livelli, e addirittura è proprio in questi casi che serve possedere ancor più preparazione e capacità gestionale, poiché si tratta di gestire un numero elevato di concorrenti non professionisti i quali salgono sulla moto saltuariamente o in occasioni delle gare".

La manifestazione domenicale aprirà il programma con i vari turni di prove libere e, a seguire le cronometrate, a partire dalle ore 8,10. Le prime manche sono in programma a partire dalle ore 11,00 e, a seguire, una piccola pausa per ripristinare il tracciato e poi riprendere alle ore 14,00 con il via alle seconde e decisive manche che assegneranno trofei e coppe ai protagonisti assoluti di questo attesissimo round.

Per l’accesso al circuito, per promuovere l’attività di base del Motocross, l’organizzazione del Moto Club Pellicorse ha previsto un biglietto simbolico di soli 5 euro, eccetto ragazzi fino ai 12 anni che avranno l’accesso libero nell’area pubblico.