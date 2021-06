Ciclismo, al via il trofeo nazionale Fanelli Bike a Lajatico

Si correrà domenica 6 giugno sulle impegnative strade di Lajatico il prestigioso Trofeo Fanelli Bike, gara ciclistica femminile a carattere nazionale organizzata dalle associazioni sportive ASD Una bici per tutti e dal Racing Team Fanelli ASD di Pontedera. La gara, riservata alle categorie Esordienti e Allieve aderenti alla Federazione Ciclistica Italiana, fa parte del circuito nazionale Trofeo Rosa che tocca la maggior parte delle regioni d’Italia.

La gara, con partenza e arrivo nel centro del caratteristico borgo di Lajatico, si svolgerà su uno spettacolare circuito vallonato di circa 14 chilometri e 600 metri che verrà ripetuto più volte a seconda delle categorie. La manifestazione, nata dalla collaborazione tra le due associazioni sportive, il Comune di Lajatico e la Proloco, è supportato da importanti sponsor locali come la Concessionaria Auto2000 di Ponsacco che fornirà le auto per la gara, la Carrozzeria DiGianni che metterà a disposizione mezzi per l’apertura e la chiusura della corsa, il negozio Fanelli Bike di Pontedera, le officine OTM e la Tipografia Monteserra, solo per citarne alcuni, il cui contributo ha permesso di portare in Valdera una tappa di una manifestazione nazionale di così alto livello come il Trofeo Rosa.

Tra le favorite della gara c’è Giulia Coppi del Racing Team Fanelli ASD, protagonista del finale di stagione scorsa con la vittoria del Campionato Regionale Allieve su strada e autrice di buone prestazioni nelle gare svolte in questa nuova stagione, come l’ottimo risultato ottenuto nella gara valida per le selezioni per il Campionato Italiano Allieve strada a Padova.