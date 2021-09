Cus Junior, al via la stagione sportiva 2021/2022

Crescere giocando, in piena sicurezza. In concomitanza con l'inizio della scuola, è partita la stagione sportiva 2021/2022 del Cus Junior, il settore polidisciplinare del Cus Pisa dedicato ai bambini dai 4 ai 12 anni, con un'ampia offerta sempre attenta alle esigenze dei più piccoli e delle loro famiglie. Per i più piccoli (4-5 anni) il Cus Junior propone 'Baby sport', corsi e percorsi di educazione motoria di base che permettono di conoscere ed apprendere le potenzialità del proprio corpo e consolidare gli schemi motori di base. Per i bambini dai 6 ai 7 anni è attivo invece il programma 'Gioco sport', grazie al quale i partecipanti hanno l'opportunità di sperimentare vari sport cimentandosi nelle diverse discipline sportive proposte, dal basket al calcio, dal rugby alla pallavolo. Per i più grandi (nati tra il 2011 e il 2014) il Cus Junior propone invece il programma 'Scuola sport' che ha l'obiettivo di avviare i partecipanti allo sport preferito concentrandosi sull’apprendimento di specifiche abilità e capacità tattiche delle diverse discipline. A scelta, i piccoli allievi possono iscriversi ai corsi di atletica, pallavolo, rugby, hockey, tennis, karate, ginnastica ritmica, calcio o basket. In ogni momento della stagione è possibile cambiare disciplina, senza ulteriori costi. I giovani allievi saranno seguiti nella loro crescita sportiva e formativa, con percorsi basati sui principi dell’educazione alla lealtà, al rispetto delle regole e delle differenze, da un'esperta equipe di istruttori ed educatori.



Quello del Cus Junior è un centro di 'orientamento e avviamento' allo sport riconosciuto dal Coni, uno dei pochi a livello regionale a poter vantare l'adesione al progetto nazionale nato per favorire e promuovere lo sport come strumento per i più piccoli per scoprire ed ampliare il personale bagaglio motorio. Il Cus Junior promuove inoltre il progetto 'Sport per l'inclusione, sport per tutti', assicurando la migliore accoglienza e le attività anche ai bambini con esigenze speciali.

Particolare attenzione è posta sulla sicurezza e sulla tutela della salute di tutti per prevenire eventuali contagi da Covid-19. I gruppi di partecipanti sono ridotti nel numero e ad ognuno è assegnato un istruttore. Tutte le attività sono svolte seguendo le linee guida del dipartimento per lo Sport, i protocolli del Coni, delle varie Federazioni sportive e quelli interni del Cus. Le lezioni seguono il calendario scolastico: nei giorni di chiusura delle scuole, anche le lezioni al Cus saranno sospese.



Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi alla segreteria del Cus Pisa in via Chiarugi 5 o scrivere all'indirizzo mail: polidisciplinari@cuspisa.it. Per le iscrizioni ai corsi è necessario il tesseramento al Cus Pisa ed è indispensabile presentare la copia originale del certificato medico per attività sportiva non agonistica (esclusi i bambini che non hanno ancora compiuto 6 anni).