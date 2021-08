Calcinaia: due atleti della Canottieri Cavallini ai Campionati del Mondo Junior

Giorgia Borriello ed Emanuele Meliani fanno parte della spedizione azzurra in gara a Plovdiv, in Bulgaria

Sono giovani, belli, agguerriti e adesso si trovano in Bulgaria. Parliamo di due fortissimi atleti della Canottieri Cavallini di Calcinaia, ovvero di Giorgia Borriello ed Emanuele Meliani che fanno parte della spedizione della nazionale italiana per i Campionati del Mondo Junior 2021 che si stanno svolgendo a Plovdiv. Proprio per Ferragosto sono previste le gare conclusive della rassegna in cui si assegneranno le medaglie più importanti oltre che il titolo di Campione del Mondo per categoria.

I due grintosi canottieri calcinaioli saranno impegnati nelle specialità dell’otto-con. Naturalmente Giorgia sarà a bordo al carrello 3 di quello femminile, mentre Emanuele occuperà la stessa posizione in quello maschile. Sulle acque del bacino del Loven Park i due atleti della Canottieri Cavallini si dovranno confrontare con le corazzate più forti del pianeta tra cui USA, Russia, Romania e Germania. L’equipaggio di Giorgia Borriello si è già conquistato un posto nella finalissima, mentre quello di Emanuele Meliani è atteso da batterie eliminatorie che si disputeranno giovedì 12 agosto e che potranno portare direttamente in finale.

Si tratta della 14esima partecipazione di atleti della Canottieri Cavallini ad un mondiale, un vanto per la società remiera calcinaiola e per il tecnico Stefano Tognarelli che da tempo allena Giorgia ed Emanuele che sono stati convocati peraltro anche nel 2020 per prendere parte agli Europei Junior che poi l’Italia causa Covid non ha disputato. Le due finali mondiali che vedranno impegnati Emanuele e Giorgia si disputeranno nella mattina di domenica 15 agosto e si potranno anche vedere in diretta streaming attraverso il sito federale www.canottaggio.org. Da Calcinaia via etere arriverà anche tutto il tifo e il sostegno possibile per i giovani atleti biancoblu a cui anche l’amministrazione comunale invia il benaugurante "in bocca al lupo!".