Cus Pisa ai nastri di partenza: pronti per la nuova stagione

Sport e sicurezza a tariffe imbattibili. Al Cus Pisa parte la stagione sportiva 2020/2021. Da lunedì 7 settembre è possibile iscriversi ad uno dei tanti corsi proposti dal Centro universitario sportivo pisano e a quelli organizzati dal Cus Junior, il settore polidisciplinare dedicato ai bambini dai 4 agli 11 anni. Sicurezza e tutela della salute saranno gli aspetti caratterizzanti della prossima stagione sportiva. Oltre alle misure interne (controllo della temperatura corporea all'accesso, uso della mascherina negli spazi comuni, separazione di ingressi ed uscite, postazioni per l'igienizzazione delle mani, incremento dei turni di pulizia e sanificazione dei locali e, grazie agli estesi spazi all'aperto e alle ampie strutture che il Cus può vantare, mantenimento del distanziamento fisico) saranno applicati anche tutti i protocolli delle varie Federazioni per prevenire eventuali contagi da Covid-19 ed assicurare lo svolgimento di 29 corsi, per un totale di 7 diverse discipline sportive, che saranno attivati a partire dal 5 ottobre.

Per rispondere ai protocolli per la prevenzione della pandemia da Covid-19 saranno attivati solo corsi di discipline individuali: aerobica, fit boxe, ginnastica pugilistica, preparazione atletica, potenziamento muscolare, tennis e beach volley. Il Cus Pisa propone inoltre corsi di ginnastica dolce, rivolti in particolare agli anziani.

Per andare incontro alle esigenze dell'utenza, il Cus Pisa ha deciso di applicare solo due tariffe, quella riservata agli studenti universitari e una seconda per esterni e convenzionati inclusi nella stessa fascia di costi.



Dal 7 settembre partiranno anche le iscrizioni per partecipare ai corsi del Cus Junior, il settore polidisciplinare del Cus Pisa riservato ai bambini dai 4 agli 11 anni, che saranno inaugurati il prossimo 14 settembre con l'inizio di una serie di attività adatte ad ogni fascia di età che permettono di conoscere il proprio corpo e sperimentare varie discipline sportive. Tutti i corsi saranno tenuti da istruttori altamente qualificati. Le attività sono aperte anche a bambini e ragazzi con disabilità.

Per iscriversi è necessario rivolgersi alla segreteria del Cus Pisa in via Chiarugi, 5 presentando copia originale del certificato medico per attività sportiva non agonistica e la tessera del Cus, che può essere sottoscritta al momento dell'iscrizione ai corsi (per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet cuspisa.unipi.it, chiamare il numero 0502211263 o scrivere all'indirizzo mail: segreteria@cuspisa.it).



"Nonostante tutte le difficoltà causate dalla pandemia da Covid-19, il Cus Pisa rimette in moto la macchina dello sport - commenta il presidente del Cus Pisa Stefano Pagliara - cercando di offrire il maggior numero possibile di corsi. Il nostro obiettivo è di assicurare agli studenti universitari e a tutti gli utenti del Cus il diritto allo sport e all'attività fisica, tutelando allo stesso tempo la sicurezza e la salute di tutti".

