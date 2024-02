Lenergy Pisa Beach Soccer, rimane anche Stefano Marinai

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Dopo la conferma del fratello Simone, per il Lenergy Pisa BS arriva anche quella di Stefano Marinai, in forza alla squadra nerazzurra dal 2018. Protagonista del ciclo vincente, il laterale classe ’93 in bacheca vanta 1 Euro Winners Cup, 3 scudetti, 3 Coppe Italia e la Supercoppa Italiana vinta la scorsa stagione. Così Stefano Marinai: "Nonostante i numerosi cambiamenti, rimango a Pisa per la voglia di continuare a giocare con questa maglia e per il legame con le persone che la rappresentano. Al Lenergy Pisa sono legato e questo ha fatto la differenza. Ci aspetta una stagione di ricostruzione, da affrontare fin da subito nel modo giusto. Non ci poniamo né obiettivi né limiti, quindi vedremo quel che sarà".