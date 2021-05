Longines FEI Endurance World Championship 2021: tutto pronto per il via

Il Campionato del mondo mette in palio i titoli individuale e a squadre, 81 i binomi in gara

L’ippodromo di San Rossore domani 22 maggio sarà la capitale dell’endurance mondiale. Cavalli e cavalieri protagonisti del Longines FEI Endurance World Championship 2021 hanno completato ieri pomeriggio la marcia di avvicinamento al grande giorno della gara e sono pronti ad affrontare i 160 chilometri del percorso della Tenuta di San Rossore. Gli 81 binomi in gara arrivano da 32 nazioni, 13 delle quali competeranno anche per il titolo a squadre.

L’obiettivo di tutti sarà quello di veder scritto il proprio nome nell’albo d’oro iridato, succedendo ai vincitori dell’edizione 2016: cinque anni fa a Samorin, in Slovacchia, a conquistare il titolo individuale fu lo spagnolo Jaume Punti Dachs con Twist Maison Blanche alla media di 23,605 km/h davanti al connazionale Alex Luque Moral su Calandria Ph a 50″ e Sheikh Nasser bin Al Khalifa su Waterlea Dawn Treader per il Bahrain a 2´05″. Saranno tutti e tre in gara anche domani per un’ideale rivincita alla quale vorranno prendere parte anche altri cavalieri, prima fra tutti l’attuale leader del FEI Endurance Open Riders World Ranking, l’emiratino Saif Ahmed Mohammed Ali Almazrouei e la spagnola due volte campionessa del mondo (2008 e 2010) Maria Alvarez Ponton, moglie di Punti Dachs e amazzone che nel corso della carriera ha saputo scrivere pagine memorabili dell’endurance mondiale ed europeo.

Per ciò che riguarda la competizione a squadre, invece, la caccia alle medaglie partirà dal podio dell’ultima edizione del Longines FEI Endurance World Championship, quando a salire sul gradino più alto fu la Spagna con Jaume Punti Dachs, Alex Luque Moral, Angel Soy Coll (tutti in gara domani) con Francia (Luon Allan, Julien Lafaure e Laetitia Goncalves) seconda e Olanda (Joyce Van den Berg, Iris Van der Horst e Melisa Huijsman) terza.

Al via, sia nella gara individuale che in quella a squadre, ci sarà anche l’Italia che, guidata dallo chef d’équipe Nando Torre, presenta Patrizia Cianferoni-Quintana, Umberto Fava-Antair JR, Martina Gaiani-Badmington D’Oc, Camilla Malta-Naria e il campione tricolore Daniele Serioli-Selenia.