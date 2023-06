Torna l'appuntamento con il Mau Ovunque: parata di vecchie glorie a Porta a Mare

Si svolgerà il 1° e 2 luglio la 22ª edizione del Torneo Mau Ovunque presso gli impianti sportivi del Pisa Ovest, a Porta a Mare. Il copione sarà fedele a quanto realizzato la scorsa estate: gruppi della Curva Nord e amici si sfideranno a calcio a 5, ci sarà una partita esibizione delle Vecchie Glorie Neroazzurre, giocheranno anche i bambini con un piccolo torneo dedicato e tanti premi (per le iscrizioni dei più piccoli alle partite ci si potrà rivolgere il sabato allo stand del materiale).



Oltre a questo: zuppa, brace, birra, vino, il bar gestito dal Pisa Ovest, il materiale dedicato a questa edizione del Torneo, e poi cori, socialità, passione neroazzurra con gli stand fotografici sempre aggiornati, sciarpe, magliette, adesivi dei tempi che furono. Tutto e tutti nel ricordo sempre vivo di Maurizio Alberti.

Per quanto riguarda il programma, al torneo principale parteciperanno 8 formazioni, divise tra girone A (Rangers, Wanderers, Sturm Graz e Pontasserchio) e girone B (Sconvolts, Kapovolti, Svitati, Bella mi Pisa/S.Anna). Le partite eliminatorie si svolgeranno su un solo tempo di 30 minuti; per semifinali e finale, 2 tempi da 20 minuti. Si giocherà in contemporanea su due campi.

Queste invece le Vecchie Glorie del Pisa S.C. che hanno aderito alla partita celebrativa: Andreotti, Arrighini, Baldini, Balestri F., Balestri J., Baroni, Belluomini, Bottone, Cani, Capuano, Cavallo, Chiarentini, Colombini, Femiano, Francesconi, Lisuzzo, Lorenzini, Malasoma, Mobili, Niccolini, Zazzetta.



Il programma



Sabato 1 luglio:

ore 18.00: Rangers-Wanderers, Kapovolti-Sconvolts.

ore 18.45: Rangers-Sturm Graz, Bella mi Pisa/S.Anna-Pontasserchio

ore 19.30: Wanderers-Pontasserchio, Kapovolti-Bella mi Pisa/S.Anna

ore 20.15: Sturm Graz-Pontasserchio, Sconvolts-Svitati

ore 21.00: partita Vecchie Glorie

ore 22.15: Sturm Graz-Wanderers, Svitati-Kapovolti

ore 23.00: Rangers-Pontasserchio, Svitati-Bella mi Pisa/S.Anna



Domenica 2 luglio:

ore 18.00: Semifinale 1^ gir. A-2^ gir.B e 1^ gir. B-2^ gir. A

ore 19.00: torneo dei bimbi

ore 21.00: finalissima e a seguire premiazioni