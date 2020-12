Maurizio Sisia è il nuovo presidente della Sezione Arbitri di Pisa

E' Maurizio Sisia il nuovo presidente della Sezione Arbitri 'Renato Gianni' di Pisa. Le votazioni – che si sono svolte on line lo scorso 18 dicembre – sono giunte con alcuni mesi di ritardo rispetto a quanto previsto a causa della pandemia e stanno interessando in questi giorni tutte le sezioni d'Italia chiamate al voto.

Dopo 4 anni di conduzione di Alfredo Fiamingo, la sezione AIA di Pisa doveva scegliere tra le due candidature eccellenti di Paolo Braccini e Maurizio Sisia.

Come di consueto, al termine della relazione conclusiva del presidente uscente Fiamingo, delle esposizioni dei programmi dei due candidati e dei successivi interventi spontanei effettuati da alcuni associati, si sono svolte le procedure di voto che hanno decretato la vittoria di Sisia. Era presente in collegamento anche il presidente regionale Vittorio Bini.

Non sono mancati i momenti di emozione, specialmente quando sono state ricordate le scomparse recenti ed improvvise di Calogero Crista, Carlo Pampana e Gennaro D'Archi, associati che hanno contribuito con forza negli anni alla valorizzazione tecnica ed associativa della Sezione.

Maurizio Sisia, associato arbitro dal 1986, assistente scelto della Polizia Municipale di Pisa ed appassionato di biliardo, al termine della proclamazione ufficiale, ha ringraziato con profonda commozione coloro che lo hanno appoggiato, manifestando quindi l'orgoglio di poter guidare e rappresentare fin da subito tutti gli associati: “In qualità di presidente della sezione Aia di Pisa, dopo 35 anni di attività nella quale ho dato tutto me stesso, concentrerò i miei sforzi nella crescita dei giovani arbitri e nella preparazione di coloro, spero tanti, che vorranno avvicinarsi a questa difficile ma anche avvincente attività, con l'obiettivo di portare sempre più in alto il blasone della nostra gloriosa Sezione”.