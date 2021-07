La Pallavolo Casciavola conferma la regista Elena Masotti per la stagione 2021-22

La Pallavolo Casciavola comunica di aver rinnovato anche per la stagione 2021/2022, l’accordo con la palleggiatrice Elena Masotti. La giocatrice vestirà così la maglia rossoblù per la terza stagione di fila. Nata il 30 aprile 1991, Masotti è cresciuta nella società rossoblù dove ha fatto tutta la trafila del settore giovanile. Successivamente ha vestito la maglia del CUS Pisa, vincendo nel 2015 i playoff per la promozione in serie C, della Bellaria Pontedera, del Capannoli e del VBC Calci, formazione con la quale nella passata stagione si è tolta la soddisfazione di conquistare la promozione in serie B2 battendo nella finale dei playoff la Pallavolo Cascina. Nel gennaio 2020, dopo qualche mese di inattività per motivi professionali, è tornata alla Pallavolo Casciavola che le ha affidato le chiavi della regia anche per la prossima stagione