Domenica 8 ottobre torna la XVIIª edizione della 'Pisa Half Marathon' e la marcia ludico motoria sui 10 Km ('Pisa Ten') che quest’anno ricorda Barbara Capovani, il medico psichiatra drammaticamente scomparsa nell’aprile scorso e che ha donato gli organi a scopo di trapianto.

La manifestazione è stata presentata stamani, 29 settembre, in Comune a Pisa. Eerano presenti Ugo Boggi, organizzatore dell’evento; Giuseppe Bozzi, presidente dell’associazione 'Per donare la Vita onlus'; Alba Calderone, dirigente medico Aoup; Alessandro Betti, Presidente Pubblica Assistenza Società Riunite di Pisa; Piero Giacomelli, 'Regalami un Sorriso onlus'. A fare gli onori di casa il sindaco di Pisa MIchele Conti: "Siamo molto felici che la città torni ad ospitare un evento che negli anni è cresciuto e si è ampliato fino a diventare una realtà affermata a livello nazionale e internazionale. Manifestazioni come queste, grazie alla capacità di richiamare atleti da tutto il mondo, costituiscono una grande occasione di promozione e visibilità per lo sport e per la nostra città".

Sul ricordo della dottoressa Capovani, il sindaco ha aggiunto: "Spetta alle associazioni e alle istituzioni della città tenerne vivo il ricordo: proprio ieri in Giunta le abbiamo intitolato la grande area verde fra via Vittorio Veneto e le mura cittadine, uno spazio in cui sarà inserita anche una panchina e piantato un albero, un luogo nel centro cittadino che amici, parenti, chi l’ha conosciuta e ogni pisano potrà frequentare nel suo ricordo".

La 'Pisa Half Marathon' e la 'Pisa Ten' hanno, come da sempre, scopo benefico e si prefiggono di contribuire alla diffusione della cultura del dono. L’organizzazione è curata dal gruppo sportivo Leaning Tower Runners a supporto dell’Associazione per Donare la Vita Onlus. Collaborano le Onlus 'Cecchini cuore', 'Regalami un sorriso', e l’Associazione Dottore Pietro Ciccorossi oltre alle forze del volontariato sanitario (Pubblica Assistenza, Misericordia, e Croce Rossa). Nutrita come sempre la presenza di sponsor: Mizuno, Ford Blubay, San Benedetto, Bianco Forno, Ufoplast, San Rossore Sport Village, Why Sport, Gross Market, Farmacia Coletti, Farmacia Mugnaini, Fratelli Pazzaglia, e Radio Bruno.

La XVIIª edizione della Pisa Half Marathon giunge dopo il successo dell’edizione 2022, campionato Italiano Assoluto Fidal, che è stata la mezza maratona più veloce mai corsa in Italia in base alla media dei tempi dei primi 100 classificati. Un traguardo reso possibile anche dal percorso piatto e molto scorrevole già adottato nelle ultime 5 edizioni. La gara prevede la partenza in via contessa Matilde, all’altezza dell’Istituto L. da Vinci- Fascetti, il transito nel Parco di San Rossore, e dopo alcuni chilometri nel centro della città lo spettacolare l’arrivo in Piazza dei Miracoli, in prossimità del Museo delle Sinopie. Sono attesi al via oltre 1000 atleti competitivi da 30 provincie Italiane e da 20 Nazioni.

La XVIIª edizione della Pisa Half Marathon sarà anche l’occasione per ricordare Francesco Avino, il giovane volontario della Pubblica Assistenza scomparso nell’ottobre 2017 pochi giorni prima della mezza maratona a cui collaborava come volontario sanitario. Al via sono attesi, come sempre i più forti atleti Italiani ad iniziare da Stefano La Rosa, del Gruppo Sportivo Carabinieri, un atleta plurimedagliato con un record personale in mezza maratona di 1 ora, 2 minuti, e 15 secondi. Saranno presenti anche atleti di vertice stranieri, per animare la gara nelle posizioni di testa. Sarà comunque un’impresa battere i due record della corsa detenuti per gli uomini da Bernard Musau Wambua (Kenya) con 1 ora e 41 secondi, e per le donne da Sofiia Yaremchuk (Italia) con 1 ora 8 minuti e 56 secondi.

La 'Pisa Ten' torna anche quest’anno come stracittadina. Trattandosi di una manifestazione di tipo ludico-motorio la partecipazione non richiede il certificato di idoneità medica per la pratica agonistica e possono partecipare tutti (è opportuno che i minori siano accompagnati). Quest’anno la 'Pisa Ten' ricorda la tragica scomparsa della Dr.ssa Barbara Capovani. A seguito del decesso, nel rispetto della volontà della dottoressa, furono donati gli organi. La maglia e la medaglia commemorative sono dedicate al 850imo anniversario della posa della prima pietra per la costruzione della celeberrima Torre di Pisa.