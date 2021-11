Dopo due anni di incertezze la Uisp riparte con il suo programma sulla neve

La neve è appena arrivata e l'Uisp di Pisa si prepara, dopo due anni di grandi incertezze, ad affrontare quella che si preannuncia un'annata innevata con un ricco panorama di offerte sciistiche.

La proposta, come al solito, è pensata su misura delle famiglie, con prezzi calmierati e luoghi facilmente accessibili, dotati di tutti i servizi per grandi e piccini. La prima uscita avverrà con un week-end alla fine di questo mese di novembre ed inizio dicembre a Passo Tonale. Nello stesso periodo e località sarà organizzato dall’Uisp- Area Neve della Toscana un corso per OSV di sci alpino (Opertori Sportivi Volontari). Per le festività si svolgeranno a Bardonecchia gli ormai tradizionali pacchetti per Natale, Capodanno ed Epifania, pensati anche con scelta personalizzata dei giorni e prenotabili entro fine novembre.

L'Hotel scelto è il Villaggio Olimpico, che già da anni ospita gli sportivi Uisp con successo, e la formula è tutto compreso (pensione completa e skipass) con forti sconti per i bambini. Per il viaggio è possibile utilizzare la propria auto (il percorso scelto è tutto su tratto autostradale, sempre per favorire gli spostamenti in famiglia) o il treno, visto che la stazione ferroviaria è nel centro del paese. E' necessario che gli interessati si iscrivano il prima possibile vista la scarsa disponibilità di camere.

Domenica 23 gennaio 2022 inizieranno alla Doganaccia i corsi di sci alpino e snowboard e le gite domenicali. Saranno anche organizzate le tanto attese ciaspolate. Le uscite proseguiranno per tutto il mese di febbraio. Già previsti i giorni per l’assegnazione in uso gratuito del materiale tecnico.

Dal 5 al 12 marzo si svolgerà la XXXVIII^ edizione di Neveuisp a Pozza di Fassa. L’hotel scelto è ancora una volta l’Antico Bagno. Le attività sulla neve termineranno con il week-end pasquale, da sabato 16 a martedi 19 aprile 2022, a Passo Tonale. Tutte le informazioni dettagliate si possono trovare sul sito www.sciclubcippo15.it.

Per ulteriori info e iscrizioni potete telefonare allo 3460096699 o scrivere a info@sciclubcippo15.it

La sede dello sci club, presso il Comitato Uisp di Pisa in viale Bonaini 4, nel mese di novembre sarà aperta il giovedì dalle ore 17,30 alle ore 19,30.