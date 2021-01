Sport e laboratori, in sicurezza anti-Covid: ripartono le attività del Cus Junior

Sono ripartite le attività del Cus Junior. Il settore polidisciplinare del Cus Pisa riservato ai bambini dai 4 ai 12 anni propone corsi, attività sportive e laboratoriali adatte ad ogni fascia di età che permettono di conoscere il proprio corpo e sperimentare varie discipline sportive.

Tutti i corsi, aperti anche a bambini e ragazzi con disabilità, sono tenuti da istruttori altamente qualificati e si svolgono in totale sicurezza, rispettando i protocolli anti-Covid stilati dalle singole Federazioni sportive e il regolamento interno del Centro universitario sportivo pisano per prevenire eventuali contagi. La ripartenza è stata inaugurata il 7 gennaio dopo la pausa natalizia e un momentaneo stop alle attività imposto dalle restrizioni decise dal governo, durante il quale il Cus Junior, con iniziative e attività online, non ha mai fatto mancare la sua vicinanza e il suo supporto ai piccoli allievi. A Natale, tutti gli iscritti hanno ricevuto inoltre una strenna culturale, un buono acquisto da spendere presso la Libreria dei ragazzi, da sempre vicina alle attività del Cus Junior, per l'acquisto di libri e di materiale didattico.

"Nonostante le restrizioni - scrive in una nota l'ente - il Cus Junior anche lo scorso anno è riuscito, tra attività in presenza e in streaming, a garantire continuità al percorso sportivo ed educativo portato avanti. Durante il lockdown, il settore polidisciplinare del Cus Pisa ha assicurato con tutorial e lezioni online una serie di attività che hanno aiutato i piccoli atleti ad accorciare le distanze con i propri compagni. Un lavoro proseguito con i campi estivi in presenza, nel rispetto di tutte le disposizioni emanate dal governo e dalle singole Federazioni sportive, e con la riapertura in sicurezza a settembre con sport e laboratori all'aperto, individuali ed adattati alle varie norme emanate con l'obiettivo di offrire sostegno alle famiglie e una serie di attività sportive e motorie agli allievi".