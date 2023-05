Calcio a 5: il Cus Pisa vince la finale play-off

Grande prestazione del CUS Pisa Calcio a 5 che vince la finale dei playoff del girone A: 4-1 al Futsal Massa davanti ad un pubblico numeroso all'interno della Palestra Geodetica. Partita vivace e entusiasmante tra due squadre che si sono affrontate faccia a faccia, senza risparmiarsi ma rispettandosi a vicenda. Apre le marcature Cecchetti e il primo tempo finisce senza altri colpi di scena sull'1-0.



Nel secondo per il CUS Pisa c'è il raddoppio di Nannicini e la rete di Damiano Umalini, che portano il match sul 3-0. Il Futsal Massa non demorde e porta il risultato sul 3-1, sfruttando il portiere di movimento. Nannicini però chiude definitivamente il conto, sfruttando un errore degli avversari: 4 a 1 il risultato finale. Con questo risultato i ragazzi del CUS Pisa si qualificano alle Final Four del PalaEstra di Prato in programma nel prossimo week end (semifinali e finali) che decreterà la squadra promossa in serie C1, che raggiungerà il Tau Altopascio.

CUS PISA - FUTSAL MASSA 4-1

CUS PISA: Amanati, Barbieri, Capozza, Carmignani, Casarosa, Cecchetti, Crispo, Fusari, Macchi, Nannicini, Umalini D., Vicari. Tutto. Dario Umalini

RETI: Cecchetti, Nannicini 2, Umalini D.