B1. La FGL-Zuma Castelfranco parte subito a mille: vittoria convincente contro la Clementina

Un'ora e mezzo di gara ed una vittoria netta da tre punti è il primo risultato della FGL-ZUMA Castelfranco, nella prima giornata del campionato di B1. Le ragazze del duo tecnico Bracci-Ficini, circondate dal calore di oltre cento tifosi, s’impongono 3-0 contro la Clementina Ancona. Una tre le più giovani squadre del campionato si fa trovare pronta e, messa da parte l’emozione dell’esordio, travolge le avversarie con grinta, personalità e un bel gioco.

Un profumo di vittoria ancor più dolce dopo i risultati del weekend: delle sei formazioni toscane, FGL-ZUMA è l’unica a spuntarla dominando la classifica provvisoria con punteggio pieno assieme a Pomezia, Pieralisi Jesi, Volleyrò Roma e Angelini Cesena, tutte squadre accreditate dai pronostici. Da rimarcare l'ottimo lavoro di squadra testimoniato dai punti complessivi realizzati. La migliore in assoluto è stata Agata Zuccarelli, capace di mettere a referto 12 punti, seguita a ruota da Renieri (11), Chisari (10), Fava (9) e Tesanovic (8). È il segno che in questo team tutte le atlete sono importanti e possono fornire un contributo prezioso.

Coach Bracci esprime entusiasmo per la prova delle atlete, invitando però le ragazze a rimanere concentrate: “Siamo tutti contenti della vittoria, era importante ottenere ieri questo risultato, aldilà del punteggio. In ogni inizio è necessario superare le varie criticità delle prime gare e del periodo in cui siamo, ancora in fase di preparazione fisica quindi non in piena forma. L’emozione era tanta per tutti, squadra e staff ma è stata gestita bene e quindi ora guardiamo con fiducia al prossimo impegno di domenica 15 ottobre”. Il tabellino del match:

FGL ZUMA CASTELFRANCO-CLEMENTINA 2020 3-0 (25-20, 25-17, 25-20)

CASTELFRANCO: Zuccarelli 12, Tesanovic 8, Renieri 11, Chisari 10, Fava 9, Ferraro 5, Vecerina 2, Tosi, Giannoni, Viola, Boldrini, Colzi, Focosi, Tesi (L). All. Bracci

CLEMENTINA: Dalla Rosa 7, Ciccolini 7, Stafoggia 6, Usberti 2, Fedeli 4, Canuti 8, Grilli 6, Saveriano 2, Pizzichini 1, Boari, Paparelli, Sposetti (L1), Bastari (L2). All. Paniconi