B1: stravolti gli allenamenti della FGL Castelfranco tra infortuni e contagi covid

Dopo il rompere le righe per le ragazze dellain prospettiva delle festività natalizia e la pausa dal campionato di, la ripresa degli allenamenti era fissata per l’intero gruppo lo scorso lunedì 27 dicembre, per poi godere di qualche altro giorno di riposo dal 31 dicembre al 2 gennaio. Il programma di preparazione di questi giorni, in vista del prossimo match il, però è stato in parte stravolto: la situazione di alto contagio relativo al covid-19 registrata in questi giorni nella zona del Pisano ha costretto due ragazze in quarantena preventiva in attesa di accertamenti, mentre altre due atlete sono a riposo per svolgere esami strumentali e fronteggiare piccole lesioni.

Tra gli appuntamenti saltati, c’è stato anche l’allenamento congiunto contro il Pontedera ed ancora incerti sono quelli previsti con Borgo a Buggiano e Nottolini Volley, rispettivamente il prossimo 4 e 5 gennaio. Intanto il duo tecnico Menicucci-Ficini si sta concentrando sulla forma delle ragazze a disposizione approfittando di questi giorni per sedute intensive, sia tecniche che fisiche.

Il primo appuntamento del calendario del 2022 sarà l’undicesima gara di andata del girone E, nonché ultima gara del girone stesso e vedrà le ragazze di Castelfranco sfidare al Pala Bagagli la Lucky Wind Trevi, al momento sesta in classifica con 17 punti.