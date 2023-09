Volley femminile B1. FGL-Zuma Castelfranco: c’è ancora da lavorare, ma le premesse sono buone

La quarta settimana di preparazione per la FGL-ZUMA Castelfranco, introduce il primo allenamento congiunto, disputato al PalaBagagli con Volley Prato B2 ieri sera. Risultato finale a parte, che sorride alle padrone di casa, il duo tecnico biancoblu ha potuto trarre le prime indicazioni sullo stato fisico e tecnico delle atlete, sperimentando formazioni e ruotando i diversi elementi a disposizione del nuovo roster. Dopo un mese di preparazione, è stato quindi affrontato ieri sera il primo test stagionale nel quale la squadra ha espresso sul campo il primo abbozzo di gioco.

Le parole del vicecoach Ficini, sono di prudente ma fiduciosa soddisfazione: “È stato un buon test, era la prima partita stagionale e mentalmente le ragazze hanno dimostrato di aver voglia di giocare. Certamente occorre lavorare ancora molto sull’aspetto tecnico, avendo cambiato molte atlete e la diagonale palleggiatore-opposto. È stato un buon allenamento, da oggi abbiamo indicazioni più precise su come procedere nella preparazione, in attesa di nuove rilevazioni dal prossimo test preseason, giovedì 28 settembre, con Ambra Cavallini (non più con Montespertoli), neopromossa in B1 e diretta avversaria del nostro girone D”.