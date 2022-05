Coach Luca Barboni saluta la PediaTuss Casciavola

"La Pallavolo Casciavola prende atto della volontà di coach Luca Barboni di non proseguire il rapporto in essere con la società rossoblù per la stagione 2021/22. La società rossoblu si riserva nei prossimi giorni di annunciare il nome del nuovo responsabile della prima squadra facente anche la funzione di direttore tecnico. Pallavolo Casciavola ringrazia Luca Barboni per l’impegno profuso in questa stagione e per gli ottimi risultati raggiuti. Contestualmente augura al coach le migliori fortune per il prosieguo della carriera sportiva".

Si chiude così un capitolo iniziato un anno fa, coach Luca Barboni e la Pallavolo Casciavola interrompono la loro collaborazione al termine di una stagione che ha regalato alla formazione targata PediaTuss il miglior campionato di serie C da 8 anni a questa parte. Il secondo posto ottenuto nella stagione regolare rafforzato dalla qualificazione al preliminare playoff sono risultati eccellenti ottenuti anche in condizioni difficili, vuoi per la pandemia che ha stravolto anche in questa stagione i calendari, vuoi per una lunga, incredibile e sfortunata serie di infortuni che ha falcidiato la rosa rossoblù. Proprio di fronte a questa difficoltà Luca Barboni ha saputo sopperire lavorando anche con le ragazze più giovani e motivando quelle più esperte fino ad arrivare ad un passo dalla finale per la promozione che, giova ricordarlo non era fra gli obiettivi di questa stagione, obiettivi centrati in pieno. La Pallavolo Casciavola non si è fatta cogliere di sorpresa dalla decisione del coach ed ha iniziato subito la ricerca del successore di Luca Barboni. Nei prossimi giorni sarà emesso un comunicato ufficiale con il quale verrà reso noto il nome del nuovo allenatore della prima squadra e direttore tecnico.