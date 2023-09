FGL-Zuma Castelfranco, coach Bracci presente il calendario pre-season

Marco Bracci, allenatore della FGL-Zuma Castelfranco, formazione pisana che prenderà parte al prossimo campionato di Serie B1 di volley femminile, ha commentato la fase di pre-season attuale, caratterizzata da diversi allenamenti congiunti. Ecco le sue parole: “In queste prime due settimane di allenamenti, il lavoro svolto è stato suddiviso tra fisico la mattina e tecnico nel pomeriggio. Abbiamo cercando di non forzare troppo il ritmo negli allenamenti pomeridiani con salti, per non vanificare l’impostazione della preparazione fisica, aspetto predominante in questa fase. Nelle prossime 2 settimane cominceremo ad allenarci anche sulle dinamiche di gioco che si presenteranno durante le gare come correlazione muro-difesa, specifiche competenze in fase di battuta-ricezione ecc. Questo lavoro sarà finalizzato ad avere una migliore intesa tra tutte le atlete”.

Ufficializzato, intanto, anche il programma della pre season 2023, cammino che porterà la FGL-ZUMA verso il debutto del prossimo 8 ottobre al PalaBagagli. Il primo impegno è in calendario già nel corso della quarta settimana di lavoro: “Le date fissate – prosegue ancora coach Bracci – sono il 20 settembre ore 20.00 con Prato nel nostro impianto di Castelfranco; il 28 settembre ore 20.00 con Montespertoli sempre a Castelfranco ed il 30 settembre il triangolare a Firenze, organizzato dall’avversaria di campionato LIBERI E FORTI con un’altra protagonista del GIRONE D, Nottolini Volley: tre date che ci aiuteranno a trovare un’intesa ed intravedere dei risultati soddisfacenti quanto prima”.