Volley A2, amarezza Kemas all'esordio: vince Pineto

La Kemas Lamipel S. Croce non riesce a aggiudicarsi neanche un punto all’esordio in campionato davanti al proprio caloroso pubblico. Rumorosa anche la rappresentanza di tifosi ospiti, giunti in buon numero da Pineto. biancorossi hanno impattato bene il match e si sono aggiudicati con merito il primo set, girando sul 53% in attacco e proponendosi bene sia in servizio che in ricezione.

"Peccato perché abbiamo giocato contro una Pineto che sta gestendo l’assenza di un opposto di ruolo. Andava affrontata con più cattiveria, - ha detto il coach, Bulleri, a fine gara - noi invece nei momenti di difficoltà abbiamo lasciato andare il match invece che rimare li e fare fatica. Molto positiva l’affluenza del pubblico, peccato perché questo PalaParenti meritava una prestazione migliore non necessariamente in termini di vittoria ma di una squadra più grintosa e con la fame di vittoria. Abbiamo avuto paura o poca voglia di lottare nei momenti di difficoltà e purtroppo le partite si vincono proprio quando resisti nei momenti migliori dell’avversario per aspettare le tue rotazioni migliori e affondare il colpo".

Kemas Lamipel S. Croce: Gabbriellini, Coscione 1, Parodi 9, Brucini, Cargioli 7, Russo, Colli 14, Matteini, Petratti, Gatto 1, Giannini, Loreti (L), Mati 14, Lawrence 15. All. Bulleri 2^ All. Pagliai.

Abba Pineto Volley: Mignano, Pesare, Sorgente (L), Jeroncic 2, Chavers 2, Basso 3, Di Silvestre 15, Paris 3, Nikacevic 9, Loglisci 12, Msatfi, Marolla, Benavidez 16. All. Tomasello 2^ All. Loris Palermo.