Volley A2, buona la prima uscita della Kemas contro Siena

Al Pala Orlandi di Siena è andato in scena il primo allenamento congiunto stagionale tra le due regine toscane della serie A2 maschile, Emma Villas padrona di casa e la Kemas Lamipel Santa Croce. Allenamento intenso, con buone indicazioni da parte di tutta la rosa. Soddisfatto coach Bulleri. Biancorossi in campo con Coscione in regia, Gatto opposto, Colli e Parodi in banda, Cargioli e Mati al centro, Loreti libero. Siena parte con Nevot e Krauchuk in diagonale, Tallone e Milan in banda, Trillini e Acuti centrali, Bonami. Subito scambi intensi, muri, difese e tuffi. La voglia di giocare non manca, nonostante le fatiche della preparazione. Il finale del set è caratterizzato da un doppio muro di Cargioli e Coscione su Milan, poi un errore di Acuti favorisce il break ospite. Matteini dentro per alzare il muro ma l’azione non va a buon fine. Rientra Coscione, gran palla di Colli per il 24esimo punto, chiude Gatto con una piazzata. 22-25.

Nessuna variazione nei due sestetti. L’equilibro non si rompe, le due formazioni se la giocano a viso aperto rimanendo molto vicine nel punteggio. Bulleri prova Brucini in servizio per Cargioli. I giovani Loreti e Pardo si disimpegnano bene. Colli e Parodi si dimostrano solidi. La squadra gira, la partita è piacevole. Emma Villas mette la testa avanti sul 19-18. Kemas Lamipel pareggia e prova ancora Matteini a muro. Siena arriva a 24 punti ma una grande combinazione tra Coscione e Mati porta sotto gli ospiti. Chiude Krauchuk con un bel diagonale.

Bulleri inserisce Russo per Mati. I padroni di casa rispondono con lo stesso “6+1”. Dopo qualche scambio la panchina decide di far riposare un buon Parodi. Al suo posto dentro Brucini, subito a segno con un gran parallelo. Coscione insiste molto al centro, sia Russo che Cargioli finalizzano le “sette” proposte dal palleggiatore. Anche in questo parziale il punteggio rimane in equilibrio. Giannini rileva Coscione in regia. Dentro di nuovo Pardo, per Cargioli, e Matteini fuori mano per Gatto. La squadra si difende e si ripropone in contrattacco con ordine ma gli avversari risolvono qualche situazione in più e riescono a chiudere.

Kemas Lamipel propone Giannini in regia, Matteini opposto, Brucini e Petratti schiacciatori, Russo e Mati al centro, ancora Loreti libero. Cambia anche Emma Villas, confermando inizialmente Milan, la coppia centrali e Bonami come regista difensivo. I locali prendono un discreto margine in avvio, ma la lotta prosegue serrata e gli ospiti a muro si fanno sentire. Il set torna presto in equilibrio e la Kemas Lamipel, con Gabbriellini dentro per Loreti, se lo gioca alla pari fino in fondo. Due aces di Mati spaccano il finale della quarta frazione e gli ospiti impattano. 2-2.

Gli allenatori optano per disputare il quinto set. Formazioni praticamente invariate. Emma Villas si porta avanti fin dai primi scambi e gestisce gli ultimi punti tenendo a bada la reazione del sestetto ospite.

Siena - Santa Croce: 3-2 (22-25, 25-23, 25-21, 23-25, 15-9)

Siena: Trillini 12, Nevot 2, Coser 1, Tallone 9, Bonami, Krauchuk 13, Milan 21, Gonzi 2, Acuti 5, Pierotti, Pellegrini, Ivanov, Picuno 8. All. Graziosi.

Santa Croce: Gabbriellini, Coscione 1, Parodi 6, Brucini 7, Cargioli 11, Russo 3, Colli 12, Matteini 4, Petratti 8, Gatto 6, Giannini 2, Loreti, Mati 14. All. Bulleri 2^ All. Pagliai.