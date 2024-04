Trionfo rossoblu: la Pediatuss Casciavola accede ai playoff promozione

SERIE C. La PediaTuss vince in rimonta contro il Volley Livorno e stacca il pass per il playoff che porteranno alla promozione in serie B2. In un Pala Pediatrica gremito all’inverosimile e con un tifo incessante, la formazione rossoblu, prima va sotto di un set, non si scompone, riagguanta le avversarie per poi superarle ed andare a vincere.

Tagliagambe recupera Vaccaro e Barsacchi ed ha così a disposizione dopo tanto tempo la rosa al completo. La partita inizia con Liuzzo in regia, Lari opposa, Gori e Ciampalini al centro, Raniero e Messina schiacciatrici con Tellini libero. La posta in palio è altissima e l’inizio della partita è contratto soprattutto in casa rossoblu tanto che sono le ospiti ad uscire meglio dai blocchi di partenza e guadagnare subito un break di tre punti. Gori e compagne sistemano la ricezione, salgono d’intensità a muro e dal 11-14, passano al 16-14 che le porta in vantaggio per la prima volta. L’allungo però non riesce e nel finale punto a punto hanno la meglio le labroniche che portano a casa il set.

Al cambio campo la PediaTuss non si scompone, inizia il parziale con un passo decisamente migliore sia a livello di intensità, sia a livello di minimizzare gli errori, così il 15-7 è lo sbocco naturale di quanto visto sul taraflex, ma Livorno non ci sta, piazza un contro break di 2-8 e si riporta sotto. A questo punto si accende Gori che con due muri consecutivi tiene a distanza le avversarie e così le rossoblu possono chiudere al terzo set point grazie ad un mani fuori su un attacco di Lari.

Nel terzo set la reazione del Volley Livorno è veemente, tanto che si porta fino al +5 sull’11-6. Le rossoblu non si fanno prendere dalla frenesia, giocano la loro pallavolo e piano ricuciono fino al 15 pari. Qui inizia un testa a testa emozionante, fatto anche di lunghi scambi nei quali le difese la fanno da padrona. Si rivede in campo anche Jessica Vaccaro e per lei è una liberazione dopo due anni difficili con l’infortunio prima al tendine di Achille, poi alla spalla. Il pubblico rossoblu lo sa e le tributa un’autentica ovazione, soprattutto al primo pallone messo a terra. La partita corre sul filo dell’equilibrio e così si arriva al gran finale con la PediaTuss che guadagna due set point dopo un attacco finito lungo delle ospiti. Annullato il primo punto del 2-1, al secondo tentativo è Sgherri a chiudere il parziale.

Nel quarto set l’inerzia della partita è tutta ormai dalla parte della PediaTuss che parte forte e si porta fino al 10-3, Livorno prova a reagire, recupera qualche punto, ma non riesce mai ad agganciare le casciavoline che nel finale allungano di nuovo ed al primo match point chiudono i conti e fanno esplodere il Pala Pediatrica. Ad una giornata dalla fine le rossoblu hanno non solo tre punti di vantaggio proprio sulle labroniche, ma anche ben due vittorie in più, per tanto anche in caso di arrivo a pari punti la PediaTuss potrà mantenere la seconda posizione che garantisce la partecipazione agli spareggi promozione.

SERIE D. Doveva essere il match che rilanciava le speranze di salvezza della Katinka Travel ma, al termine di una settimana difficile, alla fine si è rivelato una 'caporetto' che con molta probabilità condanna le rossoblu, dopo due salvezza di fila, alla retrocessione.

Centi e compagne gettano alle ortiche il primo set. Dopo aver condotto sempre con un buon margine sul 21-16 qualcosa nella Katinka Travel si inceppa e arriva un parziale di 6-0 che porta avanti la squadra ospite più lucida nel finale punto a punto. Il 23-25 non è lo specchio di quanto visto in campo, ma la pallavolo è questa, resta il fatto che l’inerzia della partita è ormai cambiata e nel secondo set la Katinka Travel non riesce mai a portare a casa un break per tentare l’allungo, se si esclude un passaggio sul 10-8. Nel finale di parziale la squadra cede anche mentalmente ed il 25-20 è la naturale conseguenza.

Il terzo set è la naturale prosecuzione della fin del secondo, con le rossoblu che escono dalla partita e lasciano campo libero alle avversarie che con troppa facilità portano a casa i tre punti e condannano la Katinka Travel nei bassifondi della classifica dai quali ora è molto difficile uscire.