Volley A2, Kemas ancora in campo con San Giustino e anche Pineto

Di nuovo in campo contro San Giustino, ma stavolta in un triangolare. La Kemas Lamipel Santa Croce giocherà domani, 17 settembre, un triangolare a casa di San Giustino con la presenza anche di Abba Pineto. La prima gara vedrà di fronte i padroni di casa e i Lupi, ore 15.30.

La seconda, ancora la Kemas Lamipel contro Pineto (ore 17.00). Chiuderà il programma la sfida tra umbri e abruzzesi (ore 18.30). Ermgroup S. Giustino è una formazione neopromossa in A3 che abbiamo imparato a conoscere, avendo già sfidato i biancorossi sabato scorso, al Pala Parenti. Tanti volti nuovi ancora da amalgamare per coach Bartolini.

Abba Pineto, in A3, vuole recitare la parte del leone, o quanto meno lottare per l’alta classifica. L’ex società del nostro direttore generale Da Roit ha da poco disputato il 7^ Memorial “Antonio Pisciella” superando con il punteggio di 3 set a 1 la Med Store Macerata. Nell’organico di coach Tomasello emerge il profilo dello schiacciatore di posto quattro Sebastiano Milan, ex Lagonegro, Padova, Siena (2019-20) e altre, tra Superlega e A2. Un “giramondo” anche il palleggiatore Matteo Paris, romano, proveniente da Palmi. Bomber principe lo svedese Jacob Link, seconda stagione a Pineto, in Italia dal 2016 (Padova, Gioia, Pordenone, Sabaudia, le precedenti tappe). Le due compagini avversarie della Kemas Lamipel affronteranno entrambe il girone “Bianco” di A3 Credem Banca. Si giocherà al Palasport di S. Giustino.